«صندوق خليفة» يقدّم 30 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كينيا

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وقّع «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» ووزارة الخزانة والتخطيط في كينيا، اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دولار أميركي، لدعم صندوق الشباب الكيني، بهدف تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كينيا.

ووقّع الاتفاقية في العاصمة نيروبي، بحضور الرئيس الكيني، أوهورو موقاي كنياتا، كلٌّ من الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، علياء عبدالله المزروعي، ووزير الخزانة الوطنية والتخطيط الكيني، أوكور ياتاني.

وتهدف الاتفاقية إلى تمويل أكثر من 3000 مشروع من المتوقع أن تسهم في توفير 13 ألف فرصة عمل دائمة للشباب الكيني.

التنمية الاقتصادية

وقالت المزروعي إن الاتفاقية التي يقدم بموجبها صندوق خليفة تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار (نحو 110 ملايين درهم)، تجسد علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وكينيا، لافتة إلى أن التمويل يهدف إلى دعم جهود الحكومة الكينية في التنمية الاقتصادية.

وأكدت المزروعي أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل أكثر من 3000 مشروع، خصص 40% منها للنساء، فيما من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير نحو 13 ألف فرصة عمل دائمة للشباب الكيني.

التجربة الإماراتية

وأشارت المزروعي إلى أن صندوق خليفة نجح في نقل تجربته إلى العديد من الدول، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بتقديم مختلف أشكال الدعم للدول الشقيقة والصديقة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يؤكد دائماً على أهمية تقديم مختلف أشكال الدعم إلى الأشقاء والأصدقاء.

وأكدت التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإنمائية الرسمية للبلدان الأقل نمواً، وتمكينها من تعزيز أدائها الاقتصادي.

1600 مشروع داخل الدولة

أصبح صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي تأسس خلال عام 2007 في أبوظبي، من أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، إذ موّل 1600 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى 23 دولة في أوروبا وآسيا وإفريقيا، عبر برامج تمويلية تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية في تلك البلدان.