منشآت "بروج للإستثمارات البترولية" في الفجيرة تعمل بكامل قدرتها التشغيلية

أفادت شركة بروج للإستثمارات البترولية والغاز انها تمكنت من التعامل بإحترافية وحكمة بقيادة الفريق الاداري المتميز مع الظروف الجوية الأخيرة التي وقعت في إمارة الفجيرة، مشيرة إلى أن الشركة واصلت أعمالها وأنشطتها في محطات تخزين النفط الواقعة في الفجيرة.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أن الشركة تمكنت من التعامل بشكل استباقي مع الحدث، حيث تمتلك خطط استراتيجية و تقنيات تكنولوجية متقدمة، تمكنها من التنبؤ بأي خطر قبل وقوعه، والتعامل معه بكل حرفية ومهنية.

ولفتت الشركة إلى أنها نجحت بتطبيق خططها الاستراتيجية والاحترازية والتعامل مع الظروف الجوية الطارئة بكل حرفية ومهنية عبر استخدام أحدث التقنيات المتوفرة لديها في إدارة الأزمة، مما ساعد بتجنب وقوع أي أضرار او خسائر تذكر.

وأوضحت شركة بروج للإستثمارات البترولية والغاز، أنها تواصل أعمالها بكامل قدراتها التشغيلية ، حيث أن وحدات المرحلتين الاولى والثانية تعملان في الوقت الراهن بدون أي تأثير.

واكدت أن محطات تخزين النفط متميزه وتتمتع بالبنية التحتية الحديثة والمتطورة التي مكنتها من تجاوز تأثيرات الامطار التي تعرضت لها إمارة الفجيرة مؤخراً.

وتوجهت شركة بروج للإستثمارات البترولية والغاز بالشكر والتقدير إلى حكومة الفجيرة على الجهود الجبارة التي تقوم بها لتجاوز الاضرار التي سببتها الامطار، ومعاودة الحياة الطبيعية بقياده صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة -رعاه الله.