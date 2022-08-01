20.5 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 7 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ وام

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 20 ألفاً و552 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت: «ديوا»، و«تيكوم»، و«تعاونية الاتحاد»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة جاوزت 287% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ 5306 حساباً جديداً في الفترة المماثلة من العام الماضي 2021.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، فقد أضافت الشركات 2349 حساباً جديداً في يوليو الماضي، و2850 حساباً في يونيو، و2468 حساباً في مايو، و4258 حساباً في أبريل، و4401 حساب في مارس، و3231 حساباً في فبراير، و995 حساباً في يناير 2022.

واستحوذت «بي إتش أم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 3471 حساباً خلال سبعة أشهر، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بواقع 2855 حساباً، يليه «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» مسجلاً 2731 حساباً، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 1369 حساباً، فيما سجلت «الدولية للأوراق المالية» 1192 حساباً، و«المجموعة المالية هيرميس- الإمارات» 1081 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة، أكثر من 1.41 مليون صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعد التداول على 40 مليار سهم بقيمة 98.25 مليار درهم.



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