«أدنوك للإمداد» تستحوذ على «زاخر مارين»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن استحواذها على «زاخر مارين إنترناشيونال» (زد إم آي)، الشركة المالكة والمشغلة لسفن دعم العمليات البحرية والتي تملك أكبر أسطول في العالم لمنصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة.

وأفاد بيان بأنه لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، التي تخضع للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وبإتمام الصفقة، ستضيف «أدنوك للإمداد والخدمات» 24 منصة إسناد بحرية، و38 سفينة للدعم والإسناد البحري، ليصل حجم أسطول الشركة إلى أكثر من 300 قطعة بحرية.

وستسهم الصفقة في توسيع نطاق خدمات «أدنوك للإمداد والخدمات»، لتشمل كل الأصول الحيوية اللازمة لدعم العمليات البحرية، بما في ذلك عمليات الإسناد البحري لمشروعات الطاقة المتجددة الذي تنفذه «زاخر مارين إنترناشيونال» في الصين، كما يتيح الاستحواذ لـ«زاخر مارين إنترناشيونال»، الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها استراتيجية «أدنوك» الطموحة للنمو، ما يمكنها من تطوير وتوسعة عملياتها وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة وتوفير فرص جديدة للتوسّع من خلال تكاملها مع «أدنوك للإمداد والخدمات» بوصفها شريكاً في مجال النقل والخدمات البحرية واللوجستية.

وبحسب البيان، ستستمر «زاخر مارين إنترناشيونال» في ممارسة عملياتها كياناً منفصلاً تحت مظلة «أدنوك للإمداد والخدمات».

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