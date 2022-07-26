«ديوا»: 1897 طلباً لتوصيل الكهرباء عبر «الناموس» في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تلقيها 1897 طلباً لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة «الناموس» خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن خدمة «الناموس» تتيح توصيل الكهرباء للمشروعات التي تصل أحمالها إلى 150 كيلوواط في خطوتين وخلال خمسة أيام فقط.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تُعد خدمة (الناموس) ثمرة تعاون الهيئة الوثيق مع شركائها من الاستشاريين والمقاولين، ونجاحها في توفير بيئة إيجابية تحفز الابتكار واقتراح المبادرات التطويرية، والخروج بتوصيات لتسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية».

وأوضح أن الهيئة أطلقت الخدمة عام 2014 للمقاولين والاستشاريين، ضمن حزمة تسهيلات توفرها للمشروعات الصناعية والتجارية والسكنية، مشيراً إلى أن الهيئة توفر جميع الإمكانات والخدمات الذكية التي تساعد الاستشاريين والمقاولين على تنفيذ أعمالهم بكل سهولة.

من جانبه، أكد النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، أن خدمة «الناموس» اختصرت إجراءات الحصول على الكهرباء إلى خطوتين بدلاً من ثلاث خطوات، وخلال خمسة أيام فقط.

وأضاف أن عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 2258 استشارياً ومقاولاً حتى 30 يونيو 2022.

يُشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتيح للاستشاريين والمقاولين إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة (www.dewa.gov.ae)، دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، ما يوفر وقتهم وجهدهم.

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