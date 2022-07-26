اتفاقية لتشجيع «سيدات عجمان» على الاستثمار العقاري

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ومجلس سيدات عجمان، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز العمل المشترك بين الطرفين.

وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة، أحمد خلفان الشامسي، أهمية توقيع الاتفاقية لإرساء دعائم التعاون المشترك وتظافر الجهود، لتوفير خدمات راقية ومتنوّعة للفئات المعنية، وتعزيز سياسات الجودة، ونظم التميز التي تنتهجها حكومة عجمان.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على أهمية دعم وتشجيع سيدات الأعمال المواطنات على الاستثمار في المجال العقاري، والاستفادة من المبادرات والمشروعات التي تتبناها الدائرة، في إطار خطتها الرامية إلى تعزيز أداء السوق العقارية، وتمكين وتأهيل الشباب الإماراتي من الجنسين، وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافتهم المتعلقة بقوانين التداول العقاري.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وقدرتها على تحقيق النجاحات في مختلف المجالات والتخصصات، مؤكدة أهمية توقيع اتفاقية التعاون لتأهيل سيدات الأعمال، وتمكينهن لدخول السوق العقارية، وتزويدهن بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح، خصوصاً في ظل دعم القيادة، وحرصها على مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التقدم والازدهار.

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