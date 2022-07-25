«كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي».. دليل إرشادي تفاعلي ضمن «#وجهات_دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً إرشادياً تفاعيلاً جديداً ضمن مبادرة «#وجهات_دبي»، يسلط الضوء على مجموعة متنوعة من المشروعات الصغيرة التي يقدم من خلالها رواد الأعمال الأعضاء في برنامج «بكل فخر من دبي»، العديد من الخدمات والمنتجات والمستلزمات التي تتناسب بشكل كبير مع موسم الصيف، وما يقبل عليه المجتمع من أنشطة خلال هذه الفترة من السنة، وتلائم كل أفراد الأسرة، ويمكن الوصول إليها في مناطق حيوية متفرقة من دبي، المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم.

60 مشروعاً

ويضم الدليل، الذي جاء بعنوان «كل ما تحتاجه هذا الصيف في دبي»، أكثر من 60 مشروعاً يمكن من خلالها الوصول إلى مجموعة كبيرة من المنتجات التي ترتبط بصورة أساسية بأشهر الصيف، وتتنوع لتشمل الملابس الصيفية الخفيفة، والكماليات، والمستلزمات الأكثر استخداماً في فصل الصيف، لاسيما من جانب رواد الشواطئ، مروراً بمجموعة متنوعة من منافذ بيع المأكولات والمشروبات الخفيفة والباردة، والمثلجات بأنواعها المختلفة والعصائر والفواكه المُبرّدة.

دليل جديد

وقالت تنفيذي المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، فاطمة المُلا، إن الدليل الجديد، وهو الخامس في سلسلة الأدلة الإرشادية التفاعلية التي أطلقها «براند دبي» منذ بداية الحملة الصيفية لمبادرة «#وجهات_دبي»، يخدم هدفين مهمين في آن واحد: الأول هو تسليط الضوء على وجهات متنوعة في دبي تقدّم خدمات ومنتجات أساسية لفصل الصيف، والثاني دعم رواد الأعمال من أعضاء برنامج «بكل فخر من دبي»، في إطار التزامنا تجاههم وحرصنا على الترويج لما يقدمون من خدمات ومنتجات بأسلوب مبتكر، تأكيداً لنهج دبي في تشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عنصراً رئيساً من عناصر اقتصاد دبي.

وتابعت المُلا: «المشروعات الصغيرة تجعل صيف دبي أكثر جاذبية بخدمات ومنتجات متميزة في وجهات مختلفة من الإمارة التي تحظى بمجموعة بالغة التنوع من الوجهات التي تجعلها أفضل مدينة يقصدها الزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وعلى مدار العام». ولفتت إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تقديم معلومات حول جانب من هذه المشروعات وتحديداً الأعضاء منهم في «برنامج بكل فخر من دبي»، وكيفية الوصول إلى ما يقدمونه من منتجات متميزة.

الوجهات الترفيهية و«الهوايات»

تركز «#وجهات_دبي» خلال هذا الموسم على وجهات تقدم خدمات تتناسب مع العائلات التي قررت قضاء عطلة الصيف في دبي، للاستمتاع بما توفره من مرافق وخدمات سياحية وترفيهية متنوعة.

وتضمّن الدليل الإرشادي الرابع بين مجموعة الأدلة الرقمية الهادفة إلى توفير معلومات حول وجهات رئيسة في دبي خلال عطلة الصيف، معلومات حول وجهات «الهوايات» التي تتوزع ما بين الفنية والإبداعية والرياضية، والتي تستهوي الصغار والكبار على حد سواء.

كما تضمنت ثلاثة أدلة إرشادية صدرت ضمن مبادرة «#وجهات_دبي» معلومات حول الوجهات الترفيهية، ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات، لاسيما المغطاة منها، كذلك مخيمات دبي الصيفية للأطفال التي يصل عددها إلى 40 مخيماً، إضافة إلى فنادق تتوافر فيها أحواض سباحة، وأخرى تقدم فعاليات وأنشطة مخصصة للأطفال، والوجهات المائية المنتشرة في دبي.

ويمكن الحصول على الأدلة الإرشادية التفاعلية لـ«#وجهات_دبي» والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع «براند دبي» على شبكة الإنترنت /https://branddubai.ae/، وحساب «براند دبي» على إنستغرام @BrandDubai

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