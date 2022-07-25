«أم سقيم».. أكثر مناطق دبي طلباً لاستئجار الفلل منذ بداية 2022

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أكد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، المتخصص في البحوث العقارية، أن منطقة «أم سقيم» تعتبر من أكثر مناطق دبي طلباً للسكن (الإيجار) خلال الأشهر الأولى من عام 2022، نظراً لوفرة المرافق الخدمية والترفيهية فيها من مطاعم ومدارس ومستشفيات وحدائق.

وبحسب التقرير، فإن «أم سقيم» تصنف ضمن الأحياء السكنية الراقية، لما توفره من فلل ذات تشطيبات فاخرة، ومرافق وخدمات رفيعة المستوى، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي على طول شارع «شاطئ جميرا» الشهير في دبي، وتجاورها منطقة جميرا على حدودها الشمالية والصفوح من الجنوب، بينما تقع كل من «أم الشيف» و«المنارة» و«الصفا» إلى الغرب من المنطقة.

كما يعتبر السكن في منطقة «أم سقيم» مثالياً لمحبي التنزه وممارسة الأنشطة الخارجية، إذ تجاور المنطقة «شاطئ جميرا»، فيما تنقسم المنطقة الى خمسة مجمعات فرعية هي «أم سقيم 1»، «أم سقيم 2»، «أم سقيم 3»، «شارع أم سقيم»، و«مدينة جميرا ليفينغ».

وبحسب التقرير، فإن مجمع «أم سقيم 1» يضم العديد من العقارات السكنية الفاخرة التي تجمع بين الطابعين الحديث والقديم، ما أكسبها جمالية خاصة بها، فيما تبلغ إيجارات الفلل نحو 265 ألف درهم سنوياً.

أما مجمع «أم سقيم 2»، فيتضمن فللاً ووحدات «تاون هاوس» فاخرة تلبي جميع الأذواق، كما يضم مجموعة من المؤسسات التعليمية المميزة.

ويبلغ متوسط إيجار الفلل نحو 282 ألف درهم سنوياً، بمساحات مختلفة تناسب العائلات المتوسطة والكبيرة.

وأشار تقرير «بيوت دوت كوم» إلى مجمع «أم سقيم 3» الذي يوفر فللاً ذات تصاميم رائعة للإيجار، بمتوسط سعري يبلغ 255 ألف درهم سنوياً، فيما تتنوع خيارات الفلل بين غرفتين وست غرف نوم.

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