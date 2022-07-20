«فورينسك ريسك ألاينس» تختار «دبي المالي العالمي» مقراً لمكتبها الإقليمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب مجموعة واسعة من الشركات المرتبطة بالخدمات المالية، التي تشكل جزءاً من المنظومة المالية الأكبر في المنطقة، وتسهم بدورها في بناء مستقبل التمويل.

وأعلنت «فورينسك ريسك ألاينس» (FRA)، وهي شركة استشارية متخصصة في مجال المحاسبة الجنائية وتحليل الأعمال والاستكشاف الإلكتروني لدعم عمليات التحقيق والامتثال، والنزاعات الدولية المعقدة، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مركز دبي المالي العالمي.

وأكد بيان، أمس، أن «فورينسك ريسك ألاينس» تعتبر واحدة من الشركات الدولية الرائدة في استشارات الامتثال، وتخفيف المخاطر، ودعم التحقيقات والنزاعات المتعلقة بالفساد والاحتيال لكبريات الشركات ومكاتب المحاماة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «المركز يواصل الاضطلاع بدور إقليمي في إرساء معايير الامتثال والحوكمة اللازمة لدعم شركات الخدمات المالية في مزاولة أعمالها هنا». وأضاف: «يسهم تأسيس المكتب الإقليمي لشركة (فورينسك ريسك ألاينس) في المركز المالي، بتعزيز وصولها إلى أكبر مجموعة من شركات الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. كما تساعد خدمات الدعم والمشورة التي تقدمها الشركة لعملائنا، في الارتقاء بمكانتنا مركزاً مالياً عالمياً في المنطقة».

من جانبه، قال رئيس «فورينسك ريسك ألاينس» في الشرق الأوسط وإفريقيا، بهافين شاه: «تعد دبي، لاسيما مركز دبي المالي العالمي، واحدة من أهم الوجهات التجارية والديناميكية عالمياً، لذا نتطلع إلى لعب دور في نمو هذه المنظومة المزدهرة. ونحن هنا لخدمة السوق في الحالات المعقدة متعددة الاختصاصات، ودعم أجندة الحكومة على صعيد الشفافية والابتكار والرقمنة».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فورينسك ريسك ألاينس»، ستيوارت إيلز: «تماشياً مع خطط توسعنا، يسعدنا افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، حيث يتمتع العديد من عملائنا الحاليين والمحتملين بحضور قوي».

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