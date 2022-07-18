«ديوا»: 11 محطة تحويل كهرباء بكلفة 1.7 مليار درهم خلال النصف الأول

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، خلال النصف الأول من العام الجاري، محطة تحويل رئيسية جديدة جهد «400\132» كيلوفولت في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، و10 محطات تحويل رئيسية جديدة جهد «132\11» كيلوفولت في مناطق عدة بدبي، تبلغ قدرتها التحويلية الإجمالية 3500 ميغافولت أمبير.

وأفادت الهيئة أن خطوتها تأتي ضمن جهودها لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب الطلب المتزايد على الطاقة في إمارة دبي.



كلفة المحطات

ووفقاً للهيئة، فقد تضمنت هذه المشروعات خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت، إضافة إلى كابلات أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 100 كيلومتر لربطها بشبكة الهيئة، في ما بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المحطات ملياراً و715 مليون درهم، وتضمن تنفيذها أكثر من 21 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات، وفق أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة.



بنية متطورة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

وأضاف: «يأتي تدشين محطات التحويل الجديدة، ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء في مختلف مناطق دبي، والوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال».



نقل الكهرباء

وأشار الطاير إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشروعات نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024 تصل إلى 10 مليارات درهم؛ منها ملياري درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت، وثمانية مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.

وأوضح أن الهيئة تعمل على رفع قدرة إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2031، في ما يتم تنفيذ هذه الخطط وفق أعلى معايير الجودة مع الاستغلال الأمثل للموارد.



جودة وكفاءة

من جانبه، أكد النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس حسين لوتاه، أن محطات التحويل تم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل، ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

وأشار إلى أن تدشين محطات التحويل الجديدة يرفع العدد الإجمالي لمحطات التحويل جهد 400 كيلوفولت في دبي إلى 26 محطة، ومحطات التحويل جهد 132 كيلوفولت إلى 329 محطة.

توزيع المحطات

وذكرت هيئة كهرباء ومياه دبي أنه تم تنفيذ محطة التحويل جهد «400\132» كيلوفولت في منطقة «القصيص الصناعية الخامسة»، بينما تتوزع محطات التحويل جهد «132\11» كيلوفولت في مناطق: البرشاء جنوب، جبل علي، الفرجان، المركاض، الخليج التجاري، أم هرير، وادي الصفا، عود المطينة، الرقة، والوصل.

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