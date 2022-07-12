«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية ينطلق 27 سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - وام

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2022 في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

معرض عالمي

وشهد «ويتيكس» منذ انطلاقه في عام 1999 نمواً كبيراً وأصبح من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية، ما يجعله داعماً رئيسياً لرؤية حكومة دبي في بناء مستقبل مستدام للإمارة.

قطاع المعارض

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير: «يشكل قطاع المعارض والمؤتمرات مكوناً أساسياً من مكونات القطاع السياحي المزدهر في دبي، ويسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة الذي حقق نمواً بلغ 6.2% خلال عام 2021، فيما تم تحقيق 5.9% في الربع الأول من عام 2022».

وأكد أن معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في المنطقة، وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، يسهم في تعزيز مكانة دبي، مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى تعريف العالم بما تحققه دولة الإمارات وإمارة دبي من إنجازات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة. كما يوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين، وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة، والبيئة والاستدامة، لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لاسيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

مستقبل مستدام

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن «ويتيكس» يلعب من خلال دعمه للتقنيات والمبادرات الخضراء والمتجددة، دوراً بالغ الأهمية في تعزيز رؤية حكومة دبي الرامية إلى بناء مستقبل مستدام.

وأضاف: «يفخر مركز دبي التجاري العالمي بصفته الوجهة الرائدة للمؤتمرات والمعارض بدعم معرض (ويتيكس) في مساعيه لعرض التقدم الذي حققته دبي ودولة الإمارات في مجال الاستدامة أمام المجتمع الدولي».

1200 شركة من 55 دولة في «ويتيكس 2021»

شهد «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2021 مشاركة 1200 شركة من 55 دولة و61 مؤسسة راعية، إضافة إلى 10 أجنحة دول. كما استقطب المعرض 45 ألفاً و506 زوار من مختلف أنحاء العالم.

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال المعرض 56 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، حول موضوعات الاستدامة، والطاقة المتجددة والنظيفة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة، وإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري، وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة، وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المؤسسات الخدماتية، والعدادات والشبكات الذكية، والابتكار في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

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