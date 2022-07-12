أسعــــار الذهب تسجل تراجعاً طفيفاً مع استقرار الدولار

المصدر: أبوظبي - وام

تراجعت أسعار الذهب عالمياً بنحو طفيف في تداولات أمس، فيما استقرت أسعار الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياتها في 20 عاماً.

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.33% إلى 1736.69 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.42% إلى 1735.05 دولاراً للأونصة.

وتأثرت أسعار الذهب بشدة، مع تأثر (شهية) المستثمرين تجاه المعدن الأصفر، بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الأميركي الذي بات ملاذاً مفضلاً للمستثمرين، للتحوط من مخاوف ركود محتمل جراء تحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.28% إلى 19.18 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 1% إلى 2137.5 دولاراً، كما انخفض البلاتين 01.72% إلى 867.65 دولاراً.

بدورها شهدت الأسهم الأوروبية انخفاضاً حاداً، أمس، وسط مخاوف المستثمرين حيال إمدادات الطاقة.

وأوقف المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي موجة صعود استمرت ثلاثة أيام لينخفض 1.1%، بعدما سجل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع، الجمعة الماضية.

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