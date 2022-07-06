«مضياف لريادة الأعمال» تنظم برنامجاً تدريبياً بمشاركة 15 مواطناً ومواطنة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ممثلة بإدارة توطين القطاع السياحي، مواصلتها وبالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقديم الدعم والتدريب للمواطنين والمواطنات عبر مبادرة «مضياف لريادة الأعمال».

وكشفت في بيان عن مشاركة 15 من رواد الأعمال الراغبين بممارسة العمل الحر وافتتاح مشروعات خاصة بهم في برنامج تدريبي تنظمه المبادرة حالياً، وللعام الثاني على التوالي.



«مضياف لريادة الأعمال»

وتقدم مبادرة «مضياف لريادة الأعمال»، التي جاء إطلاقها بتعاون مشترك بين إدارة توطين القطاع السياحي في الكلية، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال في يونيو 2021، العديد من الأنشطة والخدمات التي تدعم أفكار رواد الأعمال لتمكينهم من تأسيس مشروعاتهم الخاصة، والتي تتضمن برامج تعريفية بريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تدريبية متخصصة، فضلاً عن الدعم الفني والإداري واللوجستي خلال مراحل تأسيس المشروع حتى إطلاقه، وتمكنيهم من الحصول على التمويل من المجتمع من خلال طرح أفكارهم على منصة «دبي نكست»، أول منصة حكومية رقمية للتمويل الجماعي.



تأهيل الرّواد

وقالت مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، مريم المعيني: «تواصل مبادرة (مضياف لريادة الأعمال) برامجها لتأهيل المزيد من رواد الأعمال، وتمكينهم من إقامة وبدء مشروعاتهم الخاصة، وتوفير بيئة محفزة لهم في إمارة دبي لتحقيق النجاح، وكذلك توفير مناخ تنافسي إيجابي للارتقاء بالمشروعات والأعمال الرامية لخدمة المجتمع في كافة المجالات، بما في ذلك السياحة، الضيافة، الفعاليات، تجارة التجزئة، فنون الطهي، والتي تسهم بدورها في تنويع الخيارات وإثراء تجارب المواطنين والمقيمين والزوار في التسوق والترفيه».



باقة خدمات

من جانبها، قالت مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال، ابتهال الناجي، إن المبادرة نموذج مثالي للعمل الجماعي بروح الفريق الواحد، لتوفير باقة خدمات استشارية وتدريبية متنوعة وبأعلى مستويات التميز والجودة لأبناء وبنات الوطن من رواد ورائدات الأعمال، ومساندتهم لتنمية مشروعاتهم، وتطويرها، والعمل على استدامتها، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأكدت تشجيع جيل الشباب للتطلع إلى قطاعات واعدة، كخيار أمثل لمستقبلهم الوظيفي والارتقاء بمشروعاتهم نحو آفاق أرحب، لاسيما في ظل ما تشهده الدولة من نهضة وتقدم.



يشار إلى أن إدارة توطين القطاع السياحي، تواصل جهودها في تقديم خدمات دعم التوطين لتشمل تأهيل ودعم المواطنين الباحثين عن عمل في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، لاسيما المتعلقة بالقطاع السياحي، إضافة إلى الفئات الأخرى التي تدعمها.

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