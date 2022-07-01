مراكز للتسوق في دبي تطرح تخفيضات تصل 90% ليومين

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

مع بدء الدورة الجديد لمفاجآت صيف دبي، اليوم تنطلق تخفيضات الـ 25 ساعة، وذلك يومي 1 و2 يوليو بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وبنسب تنزيلات تراوح بين 25 و90%.

وتشمل أبرز المولات التجارية التي تطرح تلك التخفيضات في دبي مراكز مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة.

ويتضمن عرض 25 ساعة تسوق حصرية تحت مظلة فعاليات "مفاجآت صيف دبي" في مراكز تسوق ماجد الفطيم، منح الفرصة لفوز متسوق بجائزة مع مليونير شير خلال مفاجآت صيف دبي، وهي عبارة عن مليون نقطة مكافأة عبر تطبيق "شير"، ويمكن المشاركة عن طريق مسح الإيصالات من عملية شراء بقيمة لا تقل عن 300 درهم باستخدام تطبيق "شير" وسيتم السحب للإعلان عن المتسوق الفائز في يوم 7 يوليو".

وتقدم مفاجآت صيف دبي التي تستمر من الأول من يوليو، و حتى 4 سبتمبرالمقبل ، خلالها عروض تخفيضات عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر، بخصومات تتراوح ما بين 25 % إلى 75 % على منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية على مدار 66 يومًا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news