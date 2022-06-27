«طيران الإمارات»: 10 آلاف نقطة مكافأة انضمام الشركات لـ«بيزنس ريواردز»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنها تعمل على تمكين الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من فرص النمو، مع حافز جذاب للأعضاء الجدد الذين يلتحقون بعضوية برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء الشركات، وذلك إدراكاً منها للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في التعافي بعد جائحة «كوفيدـ19»، واحتفالاً باليوم العالمي للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.



مكافأة انضمام

وأفادت «طيران الإمارات» بأن الشركات المؤهلة في جميع أنحاء العالم، التي تسجل للمرة الأولى في البرنامج، حتى 10 يوليو 2022، تحصل على 10 آلاف نقطة «بيزنس ريواردز» مكافأة انضمام، أي ما يعادل تذكرة ذهاب وعودة في الدرجة السياحية من معظم الوجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا إلى دبي.



«بيزنس ريواردز»



ويتيح برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات» للمؤسسات، كسب نقاط على رحلات العمل، يمكن إنفاقها على الرحلات والترقيات المستقبلية على أي رحلة لـ«طيران الإمارات» في أي درجة حسب توافر المقعد.

ويضم البرنامج في عضويته حالياً أكثر من 30 ألف شركة صغرى وصغيرة ومتوسطة، تستفيد من مجموعة كبيرة من المزايا، بما في ذلك سهولة التسجيل، واكتساب وإنفاق النقاط والمرونة، وفرص الترقية حتى في حجوزات اللحظة الأخيرة.



كسب النقاط

وتكسب الشركات الأعضاء نقاط «بيزنس ريواردز» عندما يسافر موظفوها أو ضيوفها على رحلات «طيران الإمارات»، ويمكن إنفاق النقاط بعد ذلك على رحلات المكافآت وترقيات السفر.

كما يمكن للأفراد أيضاً كسب «أميال سكاي واردز» على الرحلة نفسها إذا كانوا أعضاء في «برنامج سكاي واردز طيران الإمارات».

وأكدت «طيران الإمارات» أنه لا يوجد حد لعدد الموظفين الذين يمكنهم الانضمام إلى البرنامج، وليس هناك حاجة إلى حد أدنى للإنفاق، لافتة إلى أن الانضمام إلى «برنامج بيزنس ريواردز طيران الإمارات» مجاني، ويمكن أن يوفر عائداً كبيراً للشركات الصغيرة والمتوسطة.



دعم الشركات

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها تتمتع بسجل حافل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليس من خلال «برنامج بيزنس ريواردز» فحسب، بل من خلال مشترياتها من جميع منتجات وخدمات هذه الشركات أيضاً.

وقد استفادت مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعات مختلفة في جميع أنحاء العالم من عرض منتجاتها لجمهور السفر العالمي مع «طيران الإمارات»، ما أدى إلى تعزيز خطط نموها.

وتشمل هذه المنتجات عناصر مثل أطقم مستلزمات السفر على متن الطائرة، ومنتجات «سبا» وأنواع الشاي الفاخرة والمنتجات الغذائية.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تعطي في دولة الإمارات، الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات، كما تنشط في العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news