«تنظيم الاتصالات» تحذر من رسائل احتيالية تتضمن وعوداً بجوائز مالية

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

حذّرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المشتركين في خدمات الاتصالات، من انتشار محاولات جديدة للاحتيال والتصيد الإلكتروني عبر رسائل احتيالية على أجهزة «آي فون» العاملة بنظام تشغيل «آي أو أس».



وأفادت «تنظيم الاتصالات» في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة ورود رسائل احتيالية تطلب من المشتركين وضع رصيد معين بالدولار الأميركي، ليتمكنوا من سحب رصيد يصل إلى 100 ألف دولار، مشيرة إلى أن الرسالة مصحوبة بإصدار حساب جديد وكلمة مرور، كما تتضمن رصيداً غير حقيقي.



ولفتت الهيئة إلى أن المشترك يفاجأ بأنه تم الدخول إلى حسابه المصرفي، ومن أن حسابه يصبح فارغاً تماماً بعد الدخول على الحساب الجديد واستخدام كلمة المرور المرفقة بالرسالة الاحتيالية، داعية المشتركين إلى توخي الحذر، وعدم الاستجابة لهذه الرسائل، كونها «تصيّد واحتيال».

وأوضحت أن الكثير من الرسائل النصية التي تتضمن وعوداً بربح أو مكافآت مالية، هي رسائل احتيالية غير حقيقية.



كما حذرت الهيئة من خطر الرسائل الاحتيالية التي توهم المتلقي بأن مرسلها شركة موثوقة، وتطلب منه الضغط على روابط معينة، أو إرسال معلومات خاصة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو غير ذلك، ما يؤدي إلى الإيقاع بالمتلقي في شباك الاحتيال والنصب الإلكتروني.



ونصحت المتعاملين بعدم الضغط على الروابط الغريبة، أو فتح مرفقات من مصادر لم يتم التحقق منها، كما دعت إلى التأكد من صحة الرسائل النصية، والعمل على تحديث أجهزة المشتركين الإلكترونية، وتجنب استخدام برامج مقرصنة، أو الحصول عليها من مواقع غير موثوقة، بل من مصادرها الرسمية.

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