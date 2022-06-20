"بي اتش ام كابيتال" تحصل على ترخيص لتأسيس و إدارة الصناديق الاستثمارية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت "بي اتش ام كابيتال" للخدمات المالية الشركة الرائدة إقليمياً في الأسواق المالية عن حصولها على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع لإدارة الصناديق الاستثمارية، والذي يمكّن الشركة توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ما يعزز مكانتها الريادية في أسواق المال.

يتيح الترخيص للشركة إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار و ترويجها، و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة المتواصلة لتطوير الأدوات المالية المقدمة للمستثمرين لتتوافق مع مختلف احتياجاتهم، و تعزز ثقتهم في العمل مع إحدى الشركات المالية ذات التصنيف الأعلى في الدولة.



وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال":يسعدنا الحصول على ترخيص هيئة الأوراق المالية و السلع لإنشاء و إدارة الصناديق الاستثمارية، و الذي يعكس رؤية الشركة ومكانتها كمزود رائد للخدمات في المنطقة. هدفنا هو تقديم صناديق استثمارية تتيح لعملاءنا فرصة الاستثمار في فئات متعددة الأصول مع الاستفادة من العوائد المتوسطة و طويلة الأجل.

وأضاف السعدي "تعتبر الميزة الأساسية للاستثمار في هذه الصناديق هي أنها تسمح بتفويض قرارات إدارة الاستثمار لذوي الخبرة و المهنية العالية، حيث تعمل الشركة على اعتماد وتنفيذ أفضل استراتيجية للاستثمار والإشراف على نشاط تداول الصناديق الاستثمارية، وبالرغم من أن وضع السوق يلعب دورًا كبيرًا في أداء الصندوق، تشكل خبرات مدير الصندوق عاملاً هاماً في تفوق الصندوق على منافسيه والمؤشرات المعيارية ونجاح الاستثمار".



وتحظى شركة "بي اتش ام كابيتال" بفريق عمل يضم مجموعة من أفضل المتخصصين في هذا القطاع ولديهم خبرات واسعة في تحليل البيانات المالية وإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وتخصيص الأصول، ويعكس حصول الشركة على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع توافق خدماتها مع أفضل الممارسات والنظم العالمية في هذا القطاع وتميز خدماتها بالجودة العالية والموثوقية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في ان استثمارتهم يتم إدراتها من قبل أفضل المتخصصين في هذا المجال.

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