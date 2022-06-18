وزارة المالية تعلن عن المزاد الثاني لسندات الخزينة الاتحادية بقيمة مستهدفة 1.5 مليار درهم

المصدر: ابوظبي ـ وام

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة أن المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة الاتحادية "T-Bonds" سيقام يوم الاثنين 20 يونيو الجاري وبقيمة مستهدفة للإصدار تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم. سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار (("re-opening" في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

وكان المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم الإماراتي قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث وصل إجمالي الإصدار إلى 1.5 مليار درهم مقسمة على شريحتين - لأجل عامين وثلاثة أعوام - وبمعدل فائدة للقسائم بلغ 3.01% و3.24% على التوالي.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل تنفيذ خطة إصدار السندات المحلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة

الحكوميةT-Bonds المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.

وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

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