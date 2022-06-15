المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت جمعية المدققين الداخليين في دولة الامارات، عن إطلاق (مجلس الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي في الإمارات)، في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

ويهدف المجلس الجديد الى تبادل الخبرات والمهارات بين أعضاء المجلس، والتعرف على أفضل الممارسات في مواجهة التحديات المستقبلية في مجال التدقيق الداخلي، وتعزيز سمعة الامارات كمركز للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.



واعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، عبد القادر عبيد علي، إطلاق المجلس مبادرة جديدة للجمعية بهدف تعزيز سمعة الامارات كمركز عالمي للحوكمة الرشيدة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.



وأضاف: «هناك تحديات متعددة ستواجه المدققين الداخليين على مستوى العالم، منها التطور التقني المذهل الذي أصبح جزءاً من طبيعة العمل في مجال التدقيق الداخلي، ولذلك على المدققين الارتقاء الدائم بقدراتهم لمواكبة هذه التحديات، واعتبارها فرصة لتطوير أنفسهم ومؤسساتهم».

وتابع: «دورنا كجمعية سيكون توجيهياً فقط، إذ سيحدد أعضاء المجلس القضايا التي يودون مناقشتها خلال اجتماعاتهم، ونحن نساعدهم على وضع أجندة الاجتماع والمساهمة في اختيار المتحدثين في الجلسة النقاشية».

وأشار عبد القادر إلى أنه سيكون للمجلس دوراً مهماً في نشر ثقافة التميز في مجال التدقيق الداخلي، بحيث يشكل منصة احترافية للتكامل وتبادل الخبرات والمعرفة والتعرف على تجارب الآخرين، وكيفية التعامل مع مشكلات بعينها حدثت مع زملائهم الذين هم بدورهم سينقلون هذه الخبرات إلى منتسبي التدقيق الداخلي في مؤسساتهم.

وقال: «نخطط في الفترة المقبلة لتوسيع نطاق المجلس ليشمل المدققين الداخليين في دول المنطقة، بهدف تعميم الفائدة والمعرفة».

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