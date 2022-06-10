وصل للعقارات: ارتفاع مؤشرات توجه الشباب الإماراتي نحو الاستثمار العقاري

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت وصل للعقارات، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، عن إطلاق المبنى 1 من "ذا نوك"، وذلك ضمن مشروعها الرئيس وصل غيت في جبل علي.

ويتألف المبنى الجديد من 299 شقة جاهزة للسكن، الذي تم إطلاقه بعد بيع المبنى الأول من "ذا نوك" بالكامل تقريباً حيث كشف هذا الإقبال عن ظهور مستثمرين من جيل الشباب في سوق دبي العقاري، في حين استحوذ الشباب الإماراتي على ما نسبته 50% من إجمالي عدد المشترين.

ويتكون "ذا نوك 1" من شقق بغرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف. ويتميز المشروع بالمرافق الحديثة، بما في ذلك المسبح والصالة الرياضية ومنطقة مخصصة للأطفال، يضاف إلى ذلك انتشار المناظر الطبيعية الخضراء التي تضمن نمط حياة مريحاً للمقيمين.

ويمثل "ذا نوك" جانباً من مشروع وصل غيت الرئيس الذي يضم "فيستيفال بلازا مول"، ومتجري "إيكيا" و "إيس"، كما يقع بالقرب من محطة مترو الطاقة، مع وجود العديد من المعالم التجارية والترفيهية الرئيسة الأخرى بالقرب من المشروع.



وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع وصل غيت 1.13 مليون متر مربع، وسيضم عند إنجازه ما يقرب من 7.000 وحدة سكنية، يضاف إلى ذلك خدمات الضيافة والمرافق المجتمعية والترفيهية، والعديد من المطاعم والمقاهي المنتشرة في أرجائه.

وسيكون المشروع أيضاً على مقربة من المناطق الحرة، بما في ذلك المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا"، ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي للإنترنت ودبي وورلد سنترال ودبي باركس آند ريزورتس. وسيضم وصل غيت أيضاً حديقة مركزية وحديقة للكلاب والعديد من المعالم المائية ومناطق اللعب للأطفال، ليكون إحدى أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل والزيارة.

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