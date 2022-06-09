تعاون يتيح دفع رسوم خدمات «الاقتصاد والسياحة» عبر «رضا الأنصاري للصرافة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت إدارة تنمية الإيرادات في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن تعاونها مع «شركة رضا الأنصاري للصرافة»، لتسهيل عمليات دفع رسوم التسجيل والترخيص التجاري للشركات المسجلة في إمارة دبي وفق أعلى معايير السرعة والسهولة والأمان، وذلك عبر أكثر من 45 فرعاً للشركة في الدولة.

وأفادت في بيان بأن هذه المبادرة تأتي في إطار رفع سعادة المتعاملين، عبر الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وإتاحة قنوات الدفع المتّسمة بالأمان والسرعة.



وبموجب التعاون، سيتمكن المتعاملون من الوصول إلى خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مثل: دفع وسداد رسوم معاملات إصدار التراخيص، وإلغاء وتعديل وتجديد الرخص والشهادات التجارية، فضلاً عن التصاريح التجارية والكثير من الخدمات الأخرى عبر فروع «شركة رضا الأنصاري للصرافة» في دولة الإمارات، والتي تتيح الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية أو نقداً.



وقال مدير إدارة تنمية الإيرادات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ناصر محمد المازم، إن التعاون مع «رضا الأنصاري للصرافة» يأتي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتي نسعى من خلالها إلى المرونة في تقديم الخدمات، والتسهيل على أصحاب الأعمال بإمارة دبي في إطلاق وتوسيع أعمالهم، دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة.

وأضاف: «نركز في الدائرة على تعزيز بيئة الأعمال بالإمارة، وتسهيل عملية بدء وتأسيس الشركات التي ترغب في العمل والانطلاق من الإمارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية».



من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة رضا الأنصاري للصرافة، حميد الأنصاري: «يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتسهيل عملية دفع الرسوم على الشركات المسجلة في الإمارة، وتأمينها بشكل مريح وموثوق، ما يرفع من مستوى الجودة في التعامل التي دأبت على تقديمها الشركة إلى المتعاملين».

وأضاف: «تعد خدمة تحصيل رسوم التسجيل والترخيص التجاري، الأحدث من بين العديد من الخدمات المتوفرة لدينا بما في ذلك تحويل الأموال، وصرف العملات الأجنبية، والرواتب، وسداد فواتير بطاقات الائتمان، ومدفوعات تذاكر الطيران ودفع فواتير الخدمات».

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