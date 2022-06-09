«رابيد» تفتتح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «رابيد» العالمية، المتخصصة في تقديم التكنولوجيا المالية كخدمة Rapyd، افتتاح مقرها الجديد في إمارة دبي، في خطوة تجعلها أول شركة إسرائيلية تبدأ بمزاولة أعمالها وفقاً للوائح والقوانين السارية في دولة الإمارات.

تصريح وموافقة

وأفاد بيان أمس، بأن مركز دبي المالي العالمي، منح تصريح بدء الأعمال لشركة «رابيد»، كما منحت سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، الموافقة المبدئية لـ«رابيد» بموجب نظام الخدمات المالية. وتتوقع الشركة تلقي التفويض الكامل لتقديم الخدمات المالية، عند تلبيتها لكل متطلبات الموافقة المبدئية.

تبسيط المدفوعات

وستحرص «رابيد» على استشراف مستقبل التكنولوجيا المالية من دبي من خلال رفد التجار المحليين بحلول سباقة لإرسال وتلقي وتبسيط المدفوعات في المنطقة والعالم بأسره. وستعود هذه الخطوة الطموحة بفوائد جمة على التجار، إذ ستعزز قدرتهم على إجراء معاملات المدفوعات من الدول الأخرى بما يقود إلى نمو أعمالهم على مستوى العالم.

وقد افتتحت الشركة رسمياً أبواب مكتبها في مركز دبي المالي العالمي يوم 11 مايو 2022. وتخطط لتعيين 120 موظفاً في دبي، ضمن أقسام البحث والتطوير، المنتج، العمليات، والموارد البشرية، خلال الأشهر الـ18 المقبلة.

معايير جديدة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «رابيد»، أريك شيلتمان: «في ضوء استمرار قطاع التكنولوجيا المالية بالنمو، تستعد (رابيد) لوضع معايير جديدة كلياً في نموذج مزاولة شركات التكنولوجيا المالية لأعمالها، وتقديم تعريف جديد للنجاح في هذا القطاع الحيوي. وبفضل مكانة دبي كمركز تنموي استراتيجي، فإننا نؤمن بوجود فرص هائلة لنا في الإمارة، مع استمرارنا بتولي دور فاعل لقيادة الابتكار في القطاع، والدفع به إلى آفاق أكثر رحابة في الإمارات والعالم».

مدينة جاذبة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن دبي تواصل بدعم من المركز، ترسيخ مكانتها كأحد أكثر مراكز التكنولوجيا والابتكار جاذبية للشركات، بفضل تقديم المركز لخدمات شاملة تساعد الشركات الناشئة واللاعبين العالميين في القطاع والشركات المليارية الصاعدة على تسريع وتيرة نموها ودخولها أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وأضاف: «يسعدنا انضمام (رابيد) إلى مجتمعنا، لتكون أول شركة إسرائيلية تختار (دبي المالي العالمي)، كمركز تنموي استراتيجي لعملياتها، وتزاول أعمالها في الإمارات وفقاً للوائح والتشريعات السارية فيها».

وتابع: «كانت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي المنظم المستقل للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أول جهة في المنطقة تطرح خدمات المدفوعات الشاملة. ونحن على ثقة بأن هذه المنظومة ستمكن (رابيد) وشركات المدفوعات الأخرى من تحقيق وتيرة توسع دولية لافتة، وتسجيل نمو بوتيرة أسرع من تلك المألوفة في أسواق المنطقة».

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