«طيران الإمارات» و«إيرلينك» الجنوب إفريقية تفعّلان شراكة الرمز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات»، والناقلة الجنوب إفريقية «إيرلينك»، عن تفعيل شراكة الرمز بينهما رسمياً.

وأفاد بيان من «طيران الإمارات» بأن الشراكة بين الناقلتين تسهل على المتعاملين إنشاء خطوط سفرهم المثالية، والاستفادة من رحلات ربط سلسة، ومرجع حجز واحد عبر ثماني مدن في جنوب إفريقيا، وذلك عبر بوابات «طيران الإمارات» الثلاث في تلك الدولة: جوهانسبرغ، كيب تاون، دربان.

وأكدت «طيران الإمارات» أن حجز مسارات السفر أصبح متوافراً الآن على موقع الشركة: emirates.com، ومن خلال وكالات السفر، ووكلاء السفر عبر الإنترنت.

ووفقاً للناقلة يتوافر أمام متعاملي «طيران الإمارات» حالياً إمكانية حجز مجموعة واسعة من الرحلات الإضافية، بما في ذلك ثماني وجهات من جوهانسبرغ، وخمس وجهات من كيب تاون، ووجهة واحدة من دربان. وتشمل الوجهات كلاً من: بلومفونتين، هويدسبروت، بورت إليزابيث، كيمبرلي، وجورج، إيست لندن، وغيرها.

وتسيّر «طيران الإمارات» حالياً رحلتين يومياً بين دبي وجوهانسبرغ، ورحلة يومية بين دبي وكيب تاون، وخمس رحلات أسبوعياً بين دبي ودربان.

وأكدت الناقلة أنها توفر أيضاً مزيداً من خيارات الاتصال التي توفر أفضل تجربة سفر للمتعاملين، كما وسعت من انتشارها إلى 79 نقطة إقليمية في جنوب القارة الإفريقية، مع تفعيل الشراكة مع الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا، واتفاقية الرمز المشترك مع «إيرلينك»، واتفاقيتي الإنترلاين مع «سيمير»، و«فلاي سيف».

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