«الاقتصاد والسياحة»: «النشرات الترويجية غير المرغوبة» أمام المنازل مخالفة صريحة

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

حذرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي من وضع الملصقات والنشرات الترويجية غير المرغوب فيها أمام المباني والمنازل، ودعت التجار إلى عدم التسويق لخدماتهم أو منتجاتهم عن طريق الملصقات والمنشورات الورقية، حيث يعتبر ذلك مخالفة صريحة.



وأعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة عن معالجة شكاوى المستهلكين بشأن الملصقات والنشرات الترويجية التي يتم توزيعها على المنازل والمرافق السكنية، وذلك من خلال تطبيق «مستهلك دبي» أو الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى حماية المستهلكين من العروض الترويجية غير المرغوب فيها، وتوفير حلول فورية لشكاواهم، وصولاً إلى ضمان أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي.



وقال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أحمد حسن الزعابي إن «وضع الملصقات والنشرات الترويجية أمام المباني والمنازل لا يعد أمراً مزعجاً فحسب، بل يمكن أن يكون له تأثيراً سلبياً على النظافة العامة وبيئة المعيشة».

وأكد أن الدائرة تسعى باستمرار إلى الرد على شكاوى المستهلكين بشكل فوري، للوصول إلى سعادتهم ورضاهم بالخدمات المقدمة لهم، مؤكداً التزام الدائرة بترسيخ نموذج للسعادة والتميز لضمان رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، وتعزيز مكانة إمارة دبي كأفضل مدينة في العالم ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.



وأشار الزعابي إلى أنه يمكن للمستهلك تقديم شكوى حول النشرات والملصقات الترويجية المتراكمة والمزعجة أمام المنزل أو المرافق السكنية من خلال الضغط على خيار «ملاحظة» عند الدخول على تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «آبل»، «غوغل»، و«هواوي» أو الموقع الإلكتروني www.consumerrights.ae، وإرفاق صورة عن الإعلان/ الملصق، إضافة إلى أرقام التواصل مع المشتكي، ليتم حل الشكوى مع التاجر المعني.



ودعا الزعابي، التجار، إلى عدم التسويق لخدماتهم أو منتجاتهم عن طريق الملصقات والمنشورات الورقية، حيث يعتبر ذلك مخالفة صريحة، إلى جانب المكالمات الترويجية العشوائية غير المرغوب فيها والحملات التسويقية للأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق، والحرص على عدم التسبب بإزعاج المستهلكين، واحترام خصوصيتهم لتفادي الحصول على أية غرامات في حال التكرار.

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