مكتوم بن محمد: تفوّق دبي أساسه تفوّق كوادرها في كل مجال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، فريق إدارة المبادرات المالية والاستراتيجية بحكومة دبي لجهودهم التي ساهمت في التصدي لتداعيات الأزمة العالمية وضمان تحقيق الكفاءة المالية في الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية ودعم الأنشطة الاقتصادية بدبي.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكر فريق إدارة المبادرات المالية والاستراتيجية بحكومة دبي لجهودهم التي ساهمت في التصدي لتداعيات الأزمة العالمية وضمان تحقيق الكفاءة المالية في الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية ودعم الأنشطة الاقتصادية بدبي. تفوّق دبي أساسه تفوّق كوادرها في كل مجال، وهم رهانها الذي لا يخسر".

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