«ICCA»: دبي الأولى عالمياً في استضافة المؤتمرات والاجتماعات خلال عام 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات «ICCA» عن اختيار دبي الوجهة الأولى عالمياً لاجتماعات الجمعيات الدولية خلال عام 2021، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الرابطة، والذي تزامن مع مشاركة دبي في «آيمكس فرانكفورت 2022»، المعرض العالمي لمجتمع فعاليات الأعمال، ويشهده لفيف من المتخصصين والعاملين في قطاع السياحة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مسؤولي وكالات السفر، والشركات، والهيئات المستقلة، والجمعيات والمنظمات العالمية.

وتأتي مشاركة دبي في هذا المحفل العالمي الكبير، تأكيداً على دورها المحوري والمتواصل في تعافي قطاع فعاليات الأعمال العالمي، وكذلك تسليط الضوء على ما تتمتع به المدينة من إمكانات وقدرات استثنائية كوجهة مثالية لاستضافة كبرى الفعاليات أمام منظمي الفعاليات والاجتماعات على مدار ثلاثة أيام وحتى 2 يونيو 2022.

فعاليات الأعمال

وتُعدّ دبي من أولى الوجهات التي استأنفت نشاط فعاليات الأعمال خلال الجائحة العالمية، إذ بدأت باستضافة المشاركين في المؤتمرات والاجتماعات الدولية منذ شهر أكتوبر 2020، وذلك بالتوازي مع جهودها الدؤوبة لتسريع وتيرة هذا النشاط على مستوى العالم أيضا، وهو ما يعكسه التقرير الإحصائي لرابطة (ICCA)، الذي اختار دبي لتكون في مركز الصدارة عالمياً خلال عام 2021، سواء في عدد الاجتماعات التي نظمتها الجمعيات الدولية أو في عدد المشاركين في هذه الاجتماعات.

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: «بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجاوزت دبي بسرعة تداعيات الجائحة العالمية، لم تصبح دبي وجهة مثالية للسياحة والسفر في أوقات وظروف استثنائية اجتاحت العالم على مدار العامين الماضيين، بل إنها رسخت مكانتها كوجهة مفضلة للجمعيات الدولية لاستضافة مؤتمراتها واجتماعاتها الرئيسة بها، فضلاً عن قدرتها على استقطاب فعاليات الأعمال الكبرى الأخرى. وأسهمت الإجراءات السريعة والاستباقية والاحترازية التي قامت بها دبي، وكذلك استئناف فعاليات الأعمال والتواصل مع مسؤولي الجمعيات الدولية، في تعزيز ثقتهم بدبي كوجهة آمنة ومستعدة لاستضافة مؤتمراتهم وفعالياتهم، وهو ما أسهم في اختيار دبي لتصبح في المركز الأول وفق تقرير (ICCA)». وأضاف أن «قدرة الجمعيات الدولية على عقد اجتماعاتها بشكل حضوري بكل سهولة وأمان، يعد من الأمور الضرورية، لأنها تعطي أعضاءها فرصة مثالية لمناقشة أبرز التحديات وتبادل المعرفة والتطوير المهني وتوثيق العلاقات. وبدورنا، سنواصل التعاون مع تلك الجمعيات والاتحادات الدولية لإبراز قدرة دبي على توفير منصة نموذجية لتنظيم فعالياتهم ومؤتمراتهم، وكذلك استعادة زخم عدد من القطاعات التي تخدمها».

مشاركة

وفي جناح دبي بتصميمه الفريد في «آيمكس فرانكفورت»، يشارك مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، بالإضافة إلى 32 من أبرز الشركاء من بينهم: طيران الإمارات، ومجموعة جميرا، ومركز دبي التجاري العالمي، وإعمار للضيافة، إلى جانب عدد من الفنادق، ومناطق الجذب السياحي، وشركات إدارة الوجهات، بينما من المتوقع تنظيم 500 لقاء مع الجهات المشاركة في المعرض. وتقام الدورة الجديدة من معرض «آيمكس فرانكفورت»، بالحضور الفعلي بعد عامين نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد-19» العالمية، حيث يتوقع حضور أكثر من 2800 شخص من المتخصصين والعاملين في قطاع السياحة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى وكالات السفر، والشركات، والهيئات المستقلة، والجمعيات والمنظمات العالمية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي، لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تؤكد مشاركة دبي المتميزة هذا العام في معرض (آيمكس فرانكفورت) التزامها ومساهمتها في تعافي قطاع فعاليات الأعمال العالمي، وكذلك البناء على الجهود والمبادرات التي قامت بها طوال فترة الجائحة العالمية للارتقاء بهذا القطاع، إذ استطاعت الإمارة تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة والجهود الحثيثة التي يقوم بها شركاؤنا في القطاعين العام والخاص». وأضاف: «استطاعت دبي جذب اهتمام منظمي الاجتماعات والمؤتمرات وكذلك مسؤولي الجمعيات والمنظمات الدولية لتنظيم الفعاليات فيها، وكذلك أن تكون الوجهة المثالية عند إعادة جدولة اجتماعاتهم نتيجة تداعيات الجائحة العالمية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نمو هذا القطاع، وذلك نظراً لما توفره دبي من إمكانات قوية، والتزامها الكامل بمعايير الأمن والسلامة، وما تقدمه من عروض متنوعة وخدمات راقية. وقد أكد شركاؤنا المتواجدون معنا في المعرض مجدداً قدرة دبي على تقديم أفضل التجارب المتكاملة لما تتمتع به من مقومات سياحية كبيرة وبالغة التنوع تلبي تطلعات المسافرين من شتى أنحاء العالم».

صنّاع القرار

• ينظّم مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، إلى جانب اللقاءات في جناح دبي، مجموعةً من الفعاليات والأنشطة التي تتيح التواصل مع أبرز صنّاع القرار، بما فيها حفل استقبال مسائي لمنظمي الفعاليات، وكذلك حفل عشاء لأعضاء الجمعية العالمية لمنظمي المؤتمرات «IAPCO» بالتعاون مع مكتب ملبورن للمؤتمرات، إلى جانب تنظيم لقاء صباحي على الفطور مع الرؤساء التنفيذيين للجمعيات الدولية بالتعاون مع الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA، كما يعتزم «فعاليات دبي للأعمال» المشاركة في عدد من الفعاليات لمشاركة الآراء وتبادل المعرفة، وكذلك تطوير الأعمال المقرر إقامتها على هامش المعرض.

«آيمكس فرانكفورت»

• يندرج «آيمكس فرانكفورت» ضمن جدول الأنشطة السنوي الخاص بـ«فعاليات دبي للأعمال»، والذي يتيح له التواصل مع منظمي الفعاليات والاجتماعات وكذلك المتخصصين العاملين في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم، فيما يعتزم المكتب المشاركة في عدد من المعارض التجارية الكبرى هذا العام والتي تشمل: معرض آيمكس أميركا من 11 حتى 13 أكتوبر، و«آي بي تي أم وورلد» من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، علاوة على خطط للمشاركة في معارض وحملات تعريفية خارجية في الأسواق الرئيسة.

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