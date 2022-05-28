20 مليار دولار استثمارات إماراتية بمصر

المصدر: أمل المنشاوي: أبوظبي

كشف الأمين العام لمجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج جمال الجروان " أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر يبلغ حاليا 20 مليار دولار يتوقع أن تصل إلى 35 مليارا خلال الخمس سنوات المقبلة."

وبين الجروان خلال اجتماع عقد اليوم في أبو ظبي مع وفد رسمي من جمهورية مصر العربية برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومية المصرية، أن هناك اهتمام كبير من قبل القطاع الخاص في دولة الإمارات للاستثمار في مصر لما بها من فرص نمو واعدة ومشاريع ضخمة في شتى القطاعات .

ومن الجانب الإماراتي استعرض عدد من المستثمرين المشاكل التي تواجههم في مصر وكذلك طموحاتهم للتوسع هناك . وأكدوا ، أن أكبر المعوقات هناك بطء الإجراءات واستخراج التراخيص وعدم استقرار سعر صرف الجنية المصري .

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر خلال لقائه مجلس المستثمرين الإماراتيين في قصر الإمارات بأبوظبي، اليوم، حرص مصر على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات وتذليل العقبات التي قد تواجههم، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، تصل قيمتها التقديرية لنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري " أن مصر تخطط لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من 30 % حاليا إلى 65 % خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشار إلى وجود تسهيلات في الأراضي الصناعية للمستثمرين من أهمها الإعلان قريبا عن تسعيرة وقيمة هذه الأرضي في شتى المناطق الجديدة ، لافتا إلى تأسيس مكتب لحل مشاكل المستثمرين يخضع لإشرافه المباشر .

وتابع، "أن مصر تطمح إلى جلب استثمارات مباشرة في قطاعات محددة لها الأولوية مثل الطاقة والصناعة والزراعة لما تفرضه الظروف الحالية من أهمية التعاون والاكتفاء الذاتي ."

واستعرض الجانبان فرص التعاون وتذليل الصعوبات التي تواجه ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة بجانب القائمة حاليا .

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