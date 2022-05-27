«كهرباء دبي» تحصد 3 من جوائز «المجلس العالمي للتميز 2022»

المصدر: دبي - وام

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاثاً من جوائز المجلس العالمي للتميز لعام 2022، في: «التميز في الابتكار»، و«الابتكار في الأعمال»، و«التميز في خدمة المتعاملين»، كأول مؤسسة في تاريخ المجلس تفوز بأكثر من جائزة واحدة في الدورة نفسها، وفق معايير نموذج «مالكولم بالدريج» للتميز، الذي يعد أعلى مستوى لتقدير التميز في الأداء.

وأشاد المجلس، ومقره نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، بهيئة كهرباء ومياه دبي، ونجاحها في «مأسسة» ثقافة التميز، وجعلها ممارسة يومية.

وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، عن سعادته بفوز الهيئة بهذه الجوائز العالمية المرموقة.

وقال: «نهتدي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق التميز في جميع المجالات، وعلى المستويات كافة، حيث نجحنا في (مأسسة) ثقافة التميز، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية في الهيئة، ويمثل التميز بالنسبة لنا برنامج عمل يومي، يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة لتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وأضاف: «يأتي فوز الهيئة بثلاث جوائز من المجلس العالمي للتميز، ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لترجمة رؤية القيادة الرشيدة، حيث نجحت الهيئة في جعل التميز ثقافة مؤسسية راسخة من خلال تبني الابتكار كركيزة أساسية للتطوير والتحسين المستمر، لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، ودعم مساعيها لرسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدماتية حول العالم، إضافة إلى توفير بيئة عمل محفزة، تشجع الموظفين على الإبداع والابتكار».

وتوجه الطاير بالشكر لموظفي الهيئة على جهودهم المستمرة التي أسهمت في حصول الهيئة على العديد من الجوائز المحلية والعالمية. وأشاد بالمجلس العالمي للتميز لجهوده في تقدير التميز والابتكار.

من جهته، أكد المجلس العالمي للتميز، في نشرة صحافية أصدرها بهذه المناسبة: «في حين أن عدداً محدوداً للغاية من المؤسسات ينجح في الفوز بإحدى جوائز المجلس العالمي للتميز، تعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة حكومية عالمية تفوز بهذه الجوائز، محققة أعلى الدرجات على مستوى المشاركين. ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها المجلس العالمي للتميز، أكثر من جائزة للجهة نفسها، وفي حالة هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث فئات مختلفة». وأضاف المجلس: «يؤكد المجلس العالمي للتميز أن ما حققته هيئة كهرباء ومياه دبي يعد بالفعل إنجازاً يدعو للفخر، ودافعاً جديداً لمواصلة سعيها للتطوير والتميز في الأداء».

«كهرباء دبي» نجحت في «مأسسة» ثقافة التميز وجعلها جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية في الهيئة.

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