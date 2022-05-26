قفزة بنسبة 14% في إنفاق المستهلكين بقطاع التجزئة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، في «مؤسسة ماجد الفطيم العقارية»، فؤاد منصور شرف، أن فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» أعادت الزخم بشكل كبير إلى مراكز التسوق في دبي، كما أعادت معدلات نشاط التسوق لمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، كاشفاً عن قفزة بنسبة 14% في إنفاق المستهلكين بالإمارات في مجال البيع بالتجزئة خلال الربع الأول من عام 2022.

وأضاف أن التأثيرات الإيجابية لـ«إكسبو» تظهر حالياً في الأسواق، إذ عزز ثقة المستهلكين بالإقبال على مراكز التسوق بشكل كبير، سواء من الزوار أو المقيمين، لاسيما في ظل تطبيق إجراءات السلامة اللازمة.

وأشار خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة في دبي أمس، إلى أن الجائحة غيرت بشكل كبير من سلوك المستهلكين في أنماط التسوق، خصوصاً ما يتعلق بتقليل الاعتماد على النقد، وزيادة توجهات الشراء عبر بطاقات الائتمان وعبر الهواتف والساعات الذكية، إضافة إلى التوسع في استخدام تقنيات التسوق الإلكتروني.

وكشف أن نسب الإشغال في مراكز التسوق التابعة لـ«ماجد الفطيم» في الإمارات، والبالغ عددها 18 مركزاً على مستوى الدولة حالياً، تراوح بين 95 و98%، لافتاً إلى أن مبيعات وأعداد زوار بعض مراكز التسوق عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019.

وقال شرف إن مؤشرات عام 2022 تؤكد تحقيق أداء أفضل من عام 2021.

وذكر أن معدلات التوطين في مراكز التسوق التابعة لـ«ماجد الفطيم العقارية» في ارتفاع، حيث أعلنت أخيراً توطين نحو 3000 وظيفة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ولفت شرف إلى أن فكرة «التشبع» في مساحات التجزئة بالإمارات غير واردة حالياً، لأسباب عدة، أهمها: الزيادة السكانية، وترسخ مكانة الدولة ومدينة دبي، إقليمياً وعالمياً في قطاع التسوق، فيما يظل البقاء لمراكز التسوق والتجزئة التي تقدم الأفضل للمستأجرين والزوار، من حيث نوعية الخدمات والقيمة المضافة.

وأضاف أنه تم إطلاق حملة تصويت خاصة بمراكز التسوق «سيتي سنتر» أخيراً، لمشاركة المتسوقين في عملية اتخاذ القرار، وتلبية متطلباتهم في مراكز التسوق، مبيناً أنه تم حتى الآن استطلاع آراء أكثر من 10 آلاف فرد، بهدف تشكيل وتحديد آلية التطور والنمو لكل مركز من مراكز تسوق «سيتي سنتر» الخاصة بالمجتمعات المعنية.

وأكد أن الحملة ستتواصل مع مجموعات المجتمع المحلي المختلفة، والشركات ورجال الأعمال وطلاب الجامعات، لمساعدة مراكز تسوق «سيتي سنتر» على إنشاء مراكز مجتمعية أكثر ارتباطاً في المستقبل، لافتاً إلى أنه سيتبع ذلك، إطلاق الحملة في أسواق أخرى بما في ذلك عُمان، والبحرين، ومصر، ولبنان.

وتابع شرف: «شهدنا قفزة بنسبة 14% في إنفاق المستهلكين في مجال البيع بالتجزئة في الربع الأول من عام 2022 بالإمارات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، ما يشير إلى أن اقتصاد الدولة في فترة ما بعد الجائحة يواصل تحقيق التعافي وبقوة»، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن الانتعاش الاقتصادي يسير على أسس ثابتة، فإنه لاتزال هناك تحديات في مقدمتها التضخم.

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