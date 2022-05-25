تجارة الإمارات غير النفطية تلامس نصف تريليون درهم في الربع الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، لامست 500 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة. وسجلت قيمة التجارة 499 ملياراً و696 مليون درهم مقابل 414 ملياراً و559 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021 بنمو نسبته 20.5%، مقابل 395 ملياراً و790 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2019 (قبل الجائحة) بنسبة زيادة بلغت 26.3%.

قيمة الواردات

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، أن قيمة الواردات خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت 281 ملياراً و196 مليون درهم، مقابل 231 ملياراً و144 مليون درهم في الربع الأول 2021 بزيادة نسبتها 21.7%، مقابل 219 ملياراً و757 مليون درهم خلال الربع الأول 2019 بارتفاع نسبته 28%.

إجمالي الصادرات

كما ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية، وتشمل الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير إلى 218 ملياراً و500 مليون درهم خلال الربع الأول 2022 مقابل 183 ملياراً و415 مليون درهم خلال الربع الأول 2021 بزيادة نسبتها 19.1%، مقابل 176 ملياراً و34 مليون درهم خلال الربع الأول 2019 بارتفاع نسبته 24.1%.

الشركاء التجاريون

وحلت الصين في المركز الأول كأكبر شريك تجاري للإمارات خلال الربع الأول 2022، بإجمالي 56 ملياراً و597 مليون درهم، وزيادة نسبتها 8%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، تليها الهند بإجمالي 46 ملياراً و207 ملايين درهم، بارتفاع نسبته 15%، ثم السعودية بإجمالي 32 ملياراً و545 مليون درهم، بنسبة زيادة 7%.

ارتفاعات ملحوظة

وشهد الربع الأول 2022 ارتفاعات ملحوظة في تجارة الإمارات مع بعض دول العالم، في مقدمتها تركيا التي ارتفعت التجارة معها بنسبة 35%، ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة بنسبة 55%، العراق 57%، الولايات المتحدة 32%، سويسرا 85%، واليابان 15%.

الذهب يتصدر

وتصدرت تجارة الذهب الخام ونصف المشغول، قائمة أهم السلع التي استحوذت على تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال الربع الأول 2022 بقيمة 84.4 مليار درهم، تليها تجارة الألماس بقيمة جاوزت 40 مليار درهم، ثم أجهزة هاتف الشبكات الخلوية وأجهزة إرسال واستقبال الصوت والصور والبيانات بقيمة 37.3 مليار درهم.

التوزيع المناطقي

استحوذت تجارة الإمارات مع «مجموعة الدول الآسيوية غير العربية» على أكثر من 40.5% من حجم تجارتها مع العالم بإجمالي 202.3 مليار درهم، ومع «مجموعة الدول الأوروبية» على أكثر من 17% من حجم التجارة بإجمالي 85.3 مليار درهم، فيما استحوذت التجارة مع «دول مجلس التعاون الخليجي» على نسبة 13% بقيمة 64.8 مليار درهم.

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