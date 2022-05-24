وكالات سفر: 60% زيادة في متوسط أسعار تذاكر الصيف

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت وكالات سفر لـ«الإمارات اليوم» أن متوسط أسعار تذاكر الطيران لحجوزات الصيف أعلى بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بمستويات صيف عام 2019 قبل جائحة «كوفيد-19»، فيما شهد متوسط قيمة حجز الفنادق ارتفاعاً بنسبة 55%.

وأوضحت أن المعروض المتاح من المقاعد على الرحلات الجوية لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين يشهد الطلب ارتفاعاً كبيراً، فيما يتوقع أن يتركز الجزء الأكبر منه بالتزامن مع الإجازة المدرسية وعطلة عيد الأضحى.

ونصح مسؤولو تلك الوكالات باعتماد تواريخ مرنة أثناء إجراء الحجوزات، للحصول على أفضل الأسعار، والابتعاد عن أوقات الذروة، مؤكدين أن الحجز المبكر للتذاكر يبقى أفضل وسيلة للحصول على أقل الأسعار.

تعافٍ ملحوظ

وقال المدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن قطاع السياحة والسفر يشهد تعافياً ملحوظاً، حيث عاد الناس إلى السفر من جديد.

وأضاف: «تشير بياناتنا إلى أن المسافرين يتطلعون إلى إنفاق المزيد، وحجز رحلات ترفيهية أكثر خلال العام الجاري، ونرى المسافرين كذلك يختارون السفر الترفيهي الشامل، الذي يمنحهم تجربة سفر آمنة خلال الجائحة».

وتابع حميدان: «تظهر بياناتنا أن متوسط قيمة الحجز للرحلات خلال الصيف من السوق الإماراتية وإليها ارتفع بنسبة 57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، كما شهد متوسط قيمة حجز الفنادق ارتفاعاً بنسبة 55% مقارنة بعام 2019».

ولفت إلى أن عام 2022 شهد زيادة في الطلب على عمليات البحث لرحلات الطيران إلى دولة الإمارات، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 104% في الربع الأول من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2019، مشيراً إلى أن الدول التي تصدرت عمليات البحث كانت السعودية بنسبة 23%، ثم الهند 22%، تبعتها مصر والكويت بنسبة 8% لكل منهما، وعُمان بنسبة 2%.

فترة الرحلة

وذكر حميدان أن إجمالي مدة الرحلة للمسافرين إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ازداد بنسبة 32%، لتبلغ فترة الإقامة بين أربعة وسبعة أيام، لافتاً إلى أن الأفراد تصدروا عمليات البحث بنسبة 74%، تبعهم الأزواج بنسبة 14%، والعائلات بنسبة 8%.

وقال إن الفنادق من فئة أربع نجوم تصدرت عمليات البحث بنسبة 35%، تليها الفنادق من فئة خمس نجوم بنسبة 23%.

طلب مرتفع

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن متوسط أسعار تذاكر الطيران بالنسبة لحجوزات الصيف أعلى بنسبة تصل إلى 60%، مقارنة بمستويات صيف عام 2019 قبل الجائحة، مؤكداً أن الطلب يشهد ارتفاعاً كبيراً، خصوصاً إلى بعض المحطات التي عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف العوضي أنه، وفي ظل هذا الطلب العالي، فإن السعة المقعدية التي تشغلها شركات الطيران لاتزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وبالتالي هناك عرض أقل ينعكس على متوسط الأسعار، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود، واضطرار الناقلات الجوية إلى تعديل الأسعار لتغطية التكاليف التشغيلية.

وأوضح العوضي أن الطلب على تذاكر الطيران خلال الصيف يشمل مختلف المحطات، في ظل رغبة نسبة كبيرة من الناس في السفر، بصرف النظر عن التكاليف، مبيناً أن الطلب يبدأ بالارتفاع بمستويات كبيرة بدءاً من الإجازة المدرسية وعطلة عيد الأضحى.

ونبّه العوضي إلى أن الأسعار ستكون في مستويات مرتفعة للغاية بالنسبة للحجوزات التي تتم قبل موعد السفر بأيام قليلة.

عطلة الأضحى

في السياق نفسه، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات»، محمد جاسم الريس، إن المعروض المتاح من المقاعد على الرحلات الجوية لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين يشهد الطلب ارتفاعاً كبيراً، فيما يتوقع أن يتركز الجزء الأكبر منه بالتزامن مع الإجازة المدرسية وعطلة عيد الأضحى.

وأكد أن ذلك سيسهم في زيادات كبيرة في أسعار تذاكر الطيران خلال موسم الصيف، في ظل مؤشرات طلب متوقعة.

وذكر الريّس أن أسعار تذاكر الطيران قد تقارب أو تتخطى المستويات المسجلة خلال العطلة الأخيرة بالتزامن مع عيد الفطر، مشيراً إلى أن حالة التعطش للسفر، سواء بغرض السياحة أو زيارة الأهل، لاتزال ظاهرة. وقال إن معظم الحجوزات خلال عطلة عيد الفطر السابقة كانت فردية، لكننا نتوقع إقبالاً كبيراً على حجوزات العائلات خلال فصل الصيف.

وتابع الريس: «على عكس عطلة عيد الفطر التي كانت تقتصر على أيام عدة فقط، فإن الإجازة الصيفية المقبلة طويلة، قد تمتد إلى نحو شهرين، وبالتالي ينبغي على المتعاملين الراغبين في السفر اعتماد تواريخ مرنة أثناء إجراء الحجوزات، للحصول على أفضل الأسعار، والابتعاد عن أوقات الذروة خلال المواسم وعطلات ونهاية الأسبوع، وغيرها»، مذكراً بأن الحجز المبكر للتذاكر يبقى أفضل وسيلة للحصول على أقل الأسعار.

• محمد الرّيس:

«الحجز المبكر للتذاكر يبقى أفضل وسيلة للحصول على أقل الأسعار».

• مأمون حميدان:

«المسافرون يختارون السفر الترفيهي الشامل الذي يمنحهم تجربة سفر آمنة».

• أمين العوضي:

«الأسعار في مستويات مرتفعة للحجوزات التي تتم قبل موعد السفر بأيام قليلة».

• 104 %

زيادة في الطلب على عمليات البحث لرحلات الطيران إلى دولة الإمارات خلال الربع الأول من 2022.

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