"غوغل":85% من الأفراد في الإمارات استخدموا محرك البحث لتعلم مهارات جديدة

المصدر: أحمد الشربيني-دبي

أفادت شركة "غوغل" الدولية بأن نسبة 85% من الأفراد في الإمارات استخدموا نظام محرك البحث من (غوغل) لتعلم مهارات جديدة خلال العام الماضي، فيما استخدم نسبة 67% من الأفراد بالدولة خدمات المحرك للبحث عن فرص عمل جديدة.

وأشارت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم، في مقرها بدبي لإعلان تفاصيل تقرير "تأثير غوغل الاقتصادي"، والذي أعدته وكالة الأبحاث الدولية (بابليك فيرست)، إلى أن منتجات وأنظمة وتطبيقات (غوغل) سواء البحث والخرائط والترجمة وأنظمة الهواتف الذكية ساهمت في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارات بنحو 11.3 مليار درهم خلال عام 2021.

وأوضحت أنه وفقا لبيانات التقرير فأن نسبة 71% من الافراد في الامارات استخدموا خدمات الخرائط للعثور على أنشطة تجارية محلية، فيما سجّل %39 من الأنشطة التجارية ارتفاعًا في عدد العملاء الذين تعرّفوا على النشاط التجاري من خلال نتائج البحث على الإنترنت أو من خلال الإعلانات على شبكة البحث خلال العامين الماضيين.

وأضافت أن منظومة مطوّري برامج Android تسهم في توفير 50 ألف وظيفة على الأقل في الإمارات كل عام.

وأشارت إلى أن أسواق الإمارات تشهد استخدم 1.8 مليون امرأة في المتوسّط محرّك بحث Google كل شهر للبحث عن وظيفة جديدة.

بدوره، أفاد المدير العام التنفيذي في Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنطوني نقاش، بأن "التقرير يسلط الضوء بشكل كبير على التأثير الإيجابي لبعض منتجات Google مثل "بحث Google" و"خرائط Google" وYouTube وAndroid على حياة الأفراد اليومية، والأنشطة التجارية المحلية، ومطوّري التطبيقات وصنّاع المحتوى في الإمارات، لافتا إلى أنه مضى على تواجد Google في الإمارات وسعيها لدعم الاقتصاد المحلّي 13 عامًا، ونحن ملتزمون بالاستمرار في الاستثمار وإطلاق المزيد من البرامج والشراكات المحلية".

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