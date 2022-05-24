«موديز» ترفع التصنيفات الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفعت «موديز»، التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لبنك الإمارات دبي الوطني إلى درجة «A2»، من «A3»، والتصنيفات الائتمانية قصيرة الأجل إلى «P-1»، من «P-2». كما أبقت على التصنيفات الائتمانية للمجموعة عند «نظرة مستقبلية مستقرة».

ويأتي التصنيف الإيجابي مدفوعاً بقرار «موديز» لخدمات المستثمرين، برفع مستوى تقييم الائتمان الأساسي لدى البنك، ما يعكس مرونة المجموعة وقدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة، وربحيتها العالية، فضلاً عن تحسن مزيج القروض المتنوعة لديها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: «إنه من دواعي سرورنا أن يحظى البنك بالتقدير من قبل (موديز) من خلال رفع تصنيفاته الائتمانية إلى درجات متقدمة، بناءً على قوة ميزانيته العمومية والمرونة التي يتمتع بها في التكيف مع الظروف المتغيرة وتحسن ربحيته. كما يفخر البنك بتسخير هذه القدرات القوية لديه لدعم خطط الخمسين الاقتصادية لدولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني للدولة، وتطوير بيئة الأعمال المحلية وتعزيز مكانة الشركات الإماراتية عالمياً».

وتتوقع «موديز» أن يكون لأسعار الفائدة المتزايدة أثر إيجابي ملموس على نمو ربحية البنك. ويعكس هذا الرفع في التصنيفات قوة رأس المال والتمويل والسيولة في المجموعة.

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