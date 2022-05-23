التقنيات الذكية أبرز توجّهات قطاع الضيافة بعد «كوفيد-19»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مشاركون في «معرض سوق السفر العربي 2022»، الذي اختُتمت فعالياته في دبي، أخيراً، إن التوسع في التقنيات الذكية من أبرز التوجهات في قطاع الضيافة حالياً، لافتين إلى مبادرات جديدة في القطاع، وطرح خدمات ذكية مبتكرة تدعم التحول الذكي في قطاع الضيافة والسياحة، ومنها تطبيق ذكي يتيح تجربة شاملة لأتمتة التعاملات من خلال حجز وإدارة الخدمات، ومواعيد الوجهات التي يرغب السائح بزيارتها، وتسجيل الوصول والمغادرة. فضلاً عن استخدام الهواتف الذكية و«سوار ذكي» لدخول الغرف الفندقية بدلاً من المفاتيح التقليدية.

مبادرات تقنية

وقال مهندس أول أنظمة في مؤسسة «بين لابس» للحلول التقنية في قطاع الضيافة، بهارات راج، إن التوجه الأبرز في دورة «معرض سوق السفر العربي» الحالية، هو تبنّي وطرح مبادرات تقنية ذكية في قطاع الضيافة، لافتاً إلى أن تداعيات جائحة «كوفيد-19» كانت من أبرز محفزات التوسع في تلك المبادرات، مع الحاجة إلى حلول ذكية تجنب اللمس أو التواصل المباشر مع موظفي الفنادق والمؤسسات السياحية.

وكشف أن المؤسسة طورت تطبيقاً ذكياً في قطاع السياحة والسفر يتيح تجربة شاملة لأتمتة التعاملات، من خلال حجز وإدارة الخدمات في الفندق عبر التطبيق، فضلاً عن حجز وإدارة مواعيد الوجهات التي يرغب السائح بزيارتها، مع خدمة حجز وإدارة تذاكر الطيران، وإتاحة البحث عن تذاكر الوجهات الأنسب وإدارتها.

ولفت إلى تنافس حالي، سواء بين الشركات العاملة في تطوير الحلول الذكية المخصصة للضيافة والسياحة، أو بين مؤسسات الضيافة ذاتها، في تبنّي خطط طويلة الأجل للتحول الجزئي أو الشامل الذكي.

حلول ذكية

من جهته، قال مدير الاتصال والتسويق في مجموعة «كانديما» الفندقية، ناريج ساتيث، إن التحول للأنظمة الذكية يعد أحد المعايير الأساسية المهمة لتنافسية المؤسسات الفندقية، لافتاً إلى أن الجائحة دعمت التوسع في تلك التقنيات. وأضاف أن المجموعة طرحت حلولاً ذكية في فنادقها ترتكز على استخدام «السوار الذكي» للدخول إلى الغرف الفندقية بدلاً من المفاتيح أو البطاقات التقليدية.

وأوضح أن المجموعة وفرت أيضاً تقنية الواقع الافتراضي في الغرف الفندقية ومرافق الضيافة قبل الحجز، لاختيار نوع الغرفة والواجهة التي تطل عليها، فضلاً عن تطبيق ذكي يتيح إجراءات تسجيل الدخول أو الخروج، وطلب الطعام، وخدمات الغرف، ومعرفة مواعيد الفعاليات الترفيهية ومواقعها، والمطاعم.

وأكّد أن الخدمات الذكية في قطاع الضيافة تتيح قيمة مضافة للنزلاء، وبالتالي تعد التنافسية مرتفعة في ذلك القطاع.

«فوترة آلية»

في السياق نفسه، قال مدير تطوير المنتجات في شركة «هايبر باي» للدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبيدة خليل، إن الشركة أطلقت عبر المعرض تطبيقاً ذكياً للفوترة الآلية في قطاع الضيافة.

وأوضح أن التطبيق يحفظ بيانات المتعاملين بأمان، ويتيح طرقاً عدّة تمكن المتعامل من دفع فواتيره، وللمورد إدارة أعماله ومدفوعاته، لافتاً إلى أن التطبيق يتيح لإدارة الفنادق تحصيل المدفوعات خارج نطاقها الجغرافي دون تعقيدات، كما يسهل على النزلاء إجراء حجوزاتهم، من خلال عملية تسجيل مبسّطة لتسجيل الوصول والمغادرة.

• الدخول الذكي

قال مدير المبيعات في فندق «هايد دبي»، إسلام جمال، إن التحول الذكي في مؤسسات الضيافة أصبح من التوجهات التنافسية، وهو ما جعل العديد من الفنادق تتوسع في تلك التقنيات أخيراً.

وأضاف أن «هايد دبي» يعمل على تطوير آلية ذكية تتيح دخول الغرف باستخدام الهواتف الذكية، دون الحاجة لاستخدام بطاقات الدخول التقليدية.

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