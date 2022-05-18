«طيران الإمارات» تنظّم حملات عبر العالم لتوظيف أطقم ضيافة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعمل «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، على استقطاب أشخاص موهوبين، لديهم شغف بالخدمة، للانضمام إلى فريق أطقم الخدمات الجوية على طائراتها.

ومع عودة حركة السفر الجوي إلى التعافي بقوة، تقوم فرق التوظيف في «طيران الإمارات» بمقابلة المرشحين في 30 مدينة. وبدأت جولات التوظيف في أستراليا في الأسبوع الماضي، وتختتم في نهاية يونيو المقبل، وتشمل الجزائر وتونس والبحرين ولبنان ومصر وعشرات المدن الأوروبية.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة الإمارات للموارد البشرية، عبدالعزيز العلي: «العمل في (طيران الإمارات) خيار أول للمهتمين بالعمل في قطاع الطيران، وتلقى حملتنا لتوظيف أطقم الخدمات الجوية اهتماماً كبيراً منذ بدأناها في نوفمبر الماضي».

وأضاف: «على الرغم من أن جانباً من عملية تقديم الطلبات يتم عبر الإنترنت، إلا أننا نعمل جاهدين لمقابلة المرشحين شخصياً ما أمكننا ذلك، ولهذا السبب يقوم فريقنا لاستقطاب الكفاءات بجولة تشمل 30 مدينة خلال الأسابيع الستة المقبلة لمقابلة وتقييم المرشحين».

ويضم فريق «طيران الإمارات» للضيافة أكثر من 160 جنسية، ما يعكس مزيج عملاء الناقلة وعملياتها الدولية في أكثر من 130 مدينة عبر القارات الست. ويعمل جميع أفراد طاقم «طيران الإمارات» انطلاقاً من مدينة دبي، وتوفر لهم الناقلة سكناً ممتازاً، وراتباً معفى من الضرائب، ومزايا أخرى كثيرة.

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