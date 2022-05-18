«مانري لوجيستكس» يضخ استثمارات في «جافزا» لزيادة محفظته إلى 71.3 مليون دولار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن صندوق «مانري لوجيستكس»، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها دبي، أمس، عن قيامه بعمليتي استثمار استراتيجيتين في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، المركز التجاري واللوجستي الرائد التابع لـ«دي بي ورلد»، من شأنهما رفع قيمة محفظته الاستثمارية بنسبة 22.5% إلى 71.3 مليون دولار أميركي (261.6 مليون درهم).

وتم إطلاق صندوق «مانري» في عام 2018 من قبل مجموعة «بالمون» التي تتخذ من دبي مقراً لها. ويركز الصندوق بشكل أساسي على الخدمات اللوجستية والمنشآت الصناعية في مواقع مثل المنطقة الحرة لجبل علي، ومجمّع دبي للاستثمار ومنطقة دبي الجنوب، إضافة إلى استثمارات السحابة، والمطابخ السحابية، والمساحات البديلة في دولة الإمارات.

ويتجسد أول استثمارات الصندوق في جبل علي، بتأجير منشأة لشركة «إنفوفورت»، وهي شركة تابعة لـ«آيرون ماونتن»، تركز على إدارة السجلات والنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها وإدارة الوثائق ومراكز البيانات. أما الاستثمار الثاني فهو تأجير منشأة لشركة «أي إم إس» للحلول المتكاملة، وهي شركة دنماركية تدير عملياتها في تسع دول متخصصة في إدارة الأسطول، والتدريب التقني، والاحتياجات اللوجستية لبرامج التأهل للبعثات، وقد تضمنت الاستثمارات الجديدة عقود إيجار لمدة 10 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مانري»، كونال لاهوري: «نحن فخورون بالإضافات الجديدة إلى محفظتنا الاستثمارية المتنامية باستمرار. وتتوافق عمليات الاستثمار مع استراتيجيتنا بشأن توليد الدخل طويل الأجل والمستقر من الأصول اللوجستية، مع الانكشاف الكبير على سوق التجارة الإلكترونية السريع النمو. وبالتالي سيسمح لمستثمرينا بالاستفادة من عائد أعلى والالتزام بالمحافظة على رأس المال».

من جهته، قال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا، عبدالله بن دميثان: «تتمثل رؤية (دي بي ورلد) في قيادة عالم التجارة من خلال توفير حلول لوجستية عالمية متكاملة، اعتماداً على منطقتنا الحرة الرائدة (جافزا)، التي تجعل كل ذلك ممكناً من خلال شبكة الترابط السلس والحلول القائمة على البيانات التي تقدمها لأكثر من 8700 شركة من 130 دولة. ولفت هذا الالتزام الاستثنائي انتباه الشركات الاستثمارية الرائدة، مثل صندوق (مانري لوجيستكس)، انطلاقاً من ثقتها بقدرة الشركات التي تتخذ من (جافزا) مقراً لها في تقديم ما هو أبعد من التميز. لقد استخدمنا مرافقنا على النحو الأمثل لدعم شركائنا بأفضل الخدمات، وهذه الاستثمارات تعزز ترسيخ مكانة (جافزا) كمركز تجاري مثالي للانطلاق والنمو، واغتنام فرص لا محدودة من التوسع».

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