أحمد بن سعيد: «معرض المطارات» قوة دافعة لصناعتنا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في دبي الدورة السنوية الـ21 لمعرض المطارات، أكبر حدث من نوعه في العالم، في الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات (2 -3 -4)، حيث تترافق أعمال هذه الدورة مع تنظيم منتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى الجمعية العامة لمنظمة نساء في الطيران فرع الشرق الأوسط.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يشكل معرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه قوة دافعة لصناعتنا لكي تبرز بشكل أقوى بعد جائحة الفيروس التاجي، حيث يعرض أحدث الحلول من كل أنحاء العالم، التي من شأنها أن تشكّل مستقبل هذه الصناعة».

وكان مجلس المطارات العالمي توقع تعافي حركة المسافرين العالمية بحلول نهاية عام 2023، وعودتها إلى المستويات التي كانت عليها في عام 2019، وبدأت المطارات بالفعل رحلتها للتعامل مع الاندفاع المستقبلي على صعيد الحركة، لاسيما في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، التي من المتوقع لقيمة سوق الطيران فيها أن تصل إلى 23.07 مليار دولار أميركي في عام 2026.

ويوفر معرض الأعمال والتشبيك الذي يمتد لثلاثة أيام، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رؤى ثاقبة حول صناعة الطيران، علاوة على بحث الطرق الكفيلة بالتغلب على التحديات، واستغلال الفرص الجديدة للنمو.

وكانت شركة «ريد اكزبيشنز» الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للحدث، قد صممت معرض المطارات ليكون بمثابة منصة توفر فرصاً لأصحاب المصلحة للتعاون وتوقيع الصفقات، وتعزيز الأعمال، وعرض أحدث التكنولوجيات والخدمات، وتحسين خدمات ومرافق المطارات لمواكبة النمو المتوقع، حيث من المنتظر لأعمال هذه الدورة أن تشهد عرضاً مذهلاً للمنتجات والخدمات من أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 4500 من المهنيين المتخصصين في صناعة الطيران.

وتمثل «ساحة المطار الإلكترونية» التي يتم تنظيمها بالشراكة مع «دناتا»، ميزة جديدة في معرض المطارات لهذا العام، حيث ستشكل منطقة مخصصة، توفر للزوار الفرصة لمشاهدة عرض حي لمعدات المناولة الأرضية ومعدات الدعم الأرضي الإلكترونية والهجينة. وتستمد دورة هذا العام دعمها من مؤسسة مطارات دبي، وشرطة دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، و«دناتا»، التي تمثل جزءاً من مجموعة طيران الإمارات، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، والشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية، وهي المزود الوحيد من القطاع الخاص لخدمات الملاحة الجوية في دولة الإمارات.

أحمد بن سعيد:

«معرض المطارات يعرض أحدث الحلول التي من شأنها أن تشكّل مستقبل هذه الصناعة».

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