«أبوظبي الدولي»: 2.56 مليون مسافر خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة مطارات أبوظبي»، عن أعداد حركة المسافرين خلال الربع الأول من عام 2022 والتي شملت 2.56 مليون مسافر استقبلهم المطار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الذي سُجل خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وأرجعت «مطارات أبوظبي»، ذلك، إلى زيادة عدد الرحلات والوجهات، إضافة إلى إطلاق عدد من الخدمات الجديدة.

وأظهرت بيانات الربع الأول أن عدد المسافرين الذين قُدمت لهم خدمات عبر مطار أبوظبي الدولي بلغ مليونين و563 ألفاً و297 مسافراً مقارنة بـ807 آلاف و310 مسافرين في الربع الأول من عام 2021، ما يُعد زيادة قدرها 218%، نتجت عن تخفيف قيود السفر المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في جميع أنحاء العالم، وإعادة فتح أسواق الطيران.

كما سجل المطار 22 ألفاً و689 رحلة خلال الربع الأول مقابل 16 ألفاً و351 رحلة في عام 2021، مُحققاً زيادة كبيرة بنسبة 38.8%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، شريف هاشم الهاشمي، إن نتائج الربع الأول تعكس استمرار تعافي حركة السفر التي شهدناها في الربع الأخير من عام 2021، والتي اقترنت بتخفيف قيود السفر، وإعادة فتح الأسواق، ورفع شركات الطيران قدرتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتنامي.

وأضاف الهاشمي أن تطورات مثل تخفيف القيود المفروضة على السفر من الهند وإليها، وإعادة حركة السفر إلى أستراليا وسنغافورة، وإلغاء إلزامية فحص «بي سي آر» للقادمين إلى أبوظبي، أسهمت بشكل كبير في زيادة حركة المسافرين.

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