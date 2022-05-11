«دبي للسلع المتعددة» يبرم اتفاقية تاريخية مع كولومبيا لإنشاء منطقة حرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اتفاقية تاريخية مع السلطات الكولومبية، سيشارك بموجبها في تطوير مركز تجاري ومنطقة حرة في مدينة «كارتاهينا دي إندياس» بكولومبيا.

منطقة حرة

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تطوير منطقة التجارة الدولية وتشغيلها ضمن اتفاقية شراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة و«داكيا يو فنتشرز»، وهي شركة استثمار دولي قابضة، وبتعاون مباشر مع الهيئات الحكومية الفيدرالية والوطنية في كولومبيا.

وستكون المنطقة الحرة المخصصة للتجارة، إقليماً قضائياً خاضعاً للقانون العام الإنجليزي، وستقدّم للأعضاء فيها منصة أعمال دولية بمزايا فريدة مثل مرافق التحكيم، والتأمين ضد المخاطر المُحتملة في كولومبيا، وتوفير شبكة تجارة عالمية، والوصول إلى رأس المال.

وستصبح منطقة التجارة الدولية في «كارتاهينا» أول مركز تحكيم إقليمي خاضع للقانون العام في أميركا اللاتينية.

كما سيقدم مركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة التجارة الدولية في «كارتاهينا»، للشركات الأعضاء، إمكانية تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل، ما يعزز فرص التجارة الثنائية.

إعلان رسمي

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي، خوان دييغو غوميز خيمينيز، عن المشروع رسمياً خلال منتدى (FORO#23) الذي عُقد في الولايات المتحدة، بحضور نائبي وزيري «التجارة والسياحة»، و«العدل والقانون» الكولومبيين، وعمدة كارتاهينا، والرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، وممثلين عن شركة «يو فنتشر».

ممر تجاري

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن هذه الخطوة ستسهم في رسم ملامح مستقبل التجارة، عبر إنشاء ممر تجاري فعلي ورقمي جديد بين كولومبيا ودبي، بينما تدعم في الوقت ذاته الأهداف الاستراتيجية الوطنية لدولة كولومبيا، وتفتح باباً من فرص النمو الكبيرة بين الطرفين.

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