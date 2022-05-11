اتفاقية تتيح لمتعاملي «طيران الإمارات» 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركتا «طيران الإمارات» و«الخطوط الملكية المغربية»، شراكة بالرمز، توفر المزيد من خيارات السفر وخيارات الاتصال لمتعاملي كلا الناقلتين بين دبي والدار البيضاء وخارجها، كما تتيح لمتعاملي «طيران الإمارات»، الوصول إلى 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء.

وستضيف الناقلتان رموز التسويق الخاصة بهما على رحلات بعضهما بعضاً بين الدار البيضاء ودبي إلى ما مجموعه 209 وجهات مشتركة.

وتتيح الشراكة الجديدة التي شهد توقيعها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«مجموعة طيران الإمارات»، أمام متعاملي الناقلتين مزيداً من الخيارات لحجز رحلاتهم، وربطها بين شبكتيهما، كما توفر لهم أسعاراً أكثر تنافسية للتذاكر ونقل الأمتعة إلى وجهاتهم النهائية. وستتوافر رحلات الرمز المشترك للبيع من خلال royalairmaroc.com وemirates.com ووكلاء السفريات ووكلاء السفر عبر الإنترنت، ومن خلال مكاتب مبيعات التجزئة.

ويمكن لمتعاملي «طيران الإمارات»، بموجب الاتفاقية، الوصول إلى 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء، إضافة إلى 63 وجهة دولية، بما في ذلك شبكة واسعة في شمال وغرب ووسط إفريقيا تضم 25 نقطة. كما يمكن لمتعاملي «الخطوط الملكية المغربية» الوصول إلى شبكة «طيران الإمارات» الواسعة خارج دبي، والتي تغطي أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك 60 مدينة في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وغرب آسيا، والشرق الأقصى.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الخطوط الجوية الملكية المغربية من خلال المشاركة بالرمز، ما يوفر للمتعاملين معنا مجموعة كبيرة من الوجهات داخل المغرب، وخيارات واسعة من النقاط عبر القارة الإفريقية. كما تساعدنا هذه الشراكة على تعزيز شبكتنا، ما يوفر للمسافرين بغرض الترفيه والعمل مزيداً من الخيارات والراحة عند مواصلة رحلاتهم بين كلا الناقلتين».

184 وجهة عبر العالم

تبنى الاتفاقية الجديدة للمشاركة بالرمز على شراكة الـ«إنترلاين» التي تجمع بين «طيران الإمارات» و«الخطوط الملكية المغربية»، والتي تمتد إلى عقدين من الزمن.

وتوفر اتفاقية الرمز المشترك لمتعاملي «طيران الإمارات» في جميع أنحاء إفريقيا، خارج محطاتها في القارة البالغ عددها 21 بوابة، إمكانية الاتصال بأكثر من 184 وجهة عبر العالم.

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