الإمارات والسعودية ومصر والكويت تتصدر الدول الفائزة بـ"أوسكار الإعلام السياحي العربي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصدت 10 دول عربية جوائز "أوسكار الإعلام السياحي العربي"، وهي أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية، إضافة إلى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.

وكرم وزير السياحة والاثار في الأردن، نايف الفايز، الفائزين بالجوائز، خلال حفل أقيم الثلاثاء بمعرض سوق السفر العربي المنعقد في دبي، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية، و الدكتور أحمد الشامسي رئيس هيئة السياحة والآثار بالفجيرة والدكتور عبدالرزاق عربيات رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي بالانابة، المنظم للجوائز، إن الفائزين شخصيات ومؤسسات لها جهود بارزة ومتميزة في صناعة السياحة من مختلف الدول العربية، وتصدرت دول السعودية والإمارات ومصر والكويت وسلطنة عمان الدول الفائزة بالجوائز بمختلف فئاتها لعام 2021.

وفاز بشخصية العام السياحية خالد العناني وزير السياحة والاثار مصر، ونال لقب الشخصية القيادية في القطاع السياحي صالح العتيبي وكيل وزارة الاعلام الكويتية لقطاع السياحة، بينما فاز بشخصية رجل التراث والاثار العربي عالم الاثار المصري زاهي حواس، وذهبت جائزة سفير السياحة العربية الى صالح المخدوم من الامارات.

وفازت شركة "المطار" للفنادق والطيران بالسعودية بجائزة افضل حملة تسويقية لعام 2021، وجائزة أفضل شركة عربية في قطاع السياحة والسفر، فيما فاز بلقب أفضل حملة ترويجية سياحية حكومية عربية، هيئة السياحة السعودية عن حملة "روح السعودية"، وذهبت جائزة افضل مدينة سياحية عربية مدينة "العلمين" بمصر .

وحاز مصطفى عبد العظيم بجريدة الإتحاد الإماراتية جائزة افضل تقرير صحفي عن الفنادق، وفاز عدنان نجم بجريدة الخليج الإماراتية بجائزة افضل تحقيق صحفي سياحي .

وفاز بجائزة القيادة العربية للهيئات الأجنبية مصطفى محمد المدير بفندق الريتز كارلتون بابوظبي، أما موقع "بوابة السائح العربي" فنال لقب أفضل موقع الكتروني يهتم بالسياحة العربية.

ونال معرض (اكسبو 2020 دبي) جائزة افضل معرض سياحي عربي، بينما فاز بجائزة افضل حساب يهتم بالسياحة العربية على (فيس بوك) صفحة "حلاوة مصرنا"

وأضاف اليحيائي إن الإعلان عن الجوائز خلال، سوق السفر العربي بدبي، الحدث السياحي الاضخم بالشرق الأوسط، يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها الجوائز على مستوى العالم والتي أصبحت مثالا لتكريم المبدعين في مجال الاعلام السياحي والتراثي.

وتابع أن تتويج الفائزين بجوائز أوسكار الاعلام السياحي جاء بعد تقييم من لجنة تحكيم متخصصة ثم التصويت الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للجوائز على شبكة الإنترنت ووصل التصويت هذا العام إلى أكثر من 1,5مليون مشارك.

وعبر فيصل الراجحي نائب الرئيس التنفيذي لشركة (المطار) للفنادق والطيران بالسعودية عن سعادته للفوز بجائزتين ضمن جوائز أوسكار الاعلام السياحي، مشيرا إلى أن الفوز بالجوائز جاء بعد منافسة قوية بين شركات سياحية كبرى تهدف الى تقديم افضل خدمات للسائح العربي، وتعمل على تيسير رحلته على مستوى شركات الطيران والفنادق والبرنامج السياحي.

وتستهدف جوائز "أوسكار الاعلام السياحي العربي" تستهدف دعم الحركة السياحية في الدول العربية وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة أو التي تحقق تطورا ملحوظا في مجال خدمات السياحة وجذب السائحين إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

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