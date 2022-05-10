مطارات أبوظبي: إغلاق مدرج مطار البطين الخاص لأعمال التجديد والتوسعة

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن خططها الرامية لتجديد وتوسعة مدرج مطار البطين للطيران الخاص، وذلك بهدف تعزيز مستويات سلامة العمليات التشغيلية وتمكين المطار من استيعاب الطائرات الأكبر حجماً.

نظراً لأعمال التجديد والتوسعة التي ستستمر من 11 مايو إلى يوليو 2022، سيستقبل المطار خلال تلك الفترة طائرات الهليكوبتر فقط.

ستظل مطارات أبوظبي على اتصال وثيق مع العملاء و أصحاب المصلحة المعنيين لضمان أدنى حد من التسبب بأي تعطيل، مع عودة المدرج للخدمة بشكل كامل في 21 يوليو، 2022.

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