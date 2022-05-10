20 ألف زائر متوقع لفعاليات «سوق السفر العربي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن «دبي تسهم بصورة إيجابية ومؤثرة في تعزيز تعافي حركة السفر والسياحة العالمية، بفعاليات تجمع صُنّاع القرار بالقطاع في المنطقة والعالم، تمهيداً لاستعادة الصناعة العالمية عافيتها في أعقاب التحدي الذي واجهته على مدار العامين الماضيين»، منوهاً سموه بالأجواء الآمنة التي توفرها دبي والتي مكنت من عقد تلك الفعاليات الكبرى بفضل نجاح استراتيجيتها في التعامل مع تبعات الأزمة العالمية وسرعة التحرك للحد من تأثيراتها، وهو ما كان له الفضل كذلك في الزيادة المتواصلة في أعداد الزوار الدوليين القادمين إليها من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات الدورة الـ29 من معرض «سوق السفر العربي»، الحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، بمشاركة 1500 جهة عارضة وممثلين من 158 دولة، بينما من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 20 ألف زائر من داخل وخارج الدولة.

نموذج تنموي

وقال سموه في هذه المناسبة: «تواصل دبي تأكيد ريادتها بوصفها نموذجاً تنموياً ملهماً بما تقدمه من إسهامات لا تتوقف عند حدود مصالحها الذاتية ولكنها تمتد إلى إحداث تأثيرات إيجابية في نطاقيها الإقليمي والعالمي.. سوق السفر العربي أحد تلك الإسهامات التي واصلت على مدار نحو ثلاثة عقود دورها منصةً حيوية للقاء القائمين على صناعة السياحة والسفر في المنطقة والعالم، ممهدة المجال لتوسيع شبكات الشراكة فيما بينهم واكتشاف مزيد من فرص النجاح والنمو».

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بجولة في أروقة معرض سوق السفر العربي رافقه خلالها المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، ومدير محفظة شركة «آر إكس» العالمية، فاسيل زيجالو، ومديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس، وعدد من المسؤولين وقيادات قطاع السفر والسياحة.

4 أيام

وتعرّف سموه، خلال الجولة إلى أبرز الأجنحة التي يضمها المعرض، الذي يتم تنظيمه على مدار أربعة أيام في «مركز دبي التجاري العالمي» وحتى الخميس المقبل، فيما اطلع سموه على أبرز المستجدات التي طرأت على المعرض في هذه الدورة، ومن أهمها زيادة مساحته بنسبة 85% مقارنة بدورة السوق للعام 2021، ما يعكس القيمة المضافة للحدث باعتباره منصة رئيسة للمساهمة في تعزيز تعافي قطاع السياحة والسفر العالمي. كما استمع سموه إلى شرح حول محتوى الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي 2022 والذي سيتم تنظيمه عقب اختتام الحدث الرئيس بأسبوع، وتحديداً خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجاري، بهدف توسيع دائرة الاستفادة وتمكين كل الأطراف من المشاركة ورصد فرص نجاح جديدة. ويُقام معرض سوق السفر العربي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تحت شعار «مستقبل السفر والسياحة الدولية»، فيما سيتضمن الحدث العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية التي ستتناول أهم الموضوعات وأكثرها إلحاحاً فيما يتعلق بواقع ومستقبل القطاع، وسيستضيف كل من المسرح العالمي لسوق السفر العربي ومسرح ترافيل تيك العالمي 40 جلسة تضم 150 متحدثاً.

مسابقة درابر

كما تشهد نسخة هذا العام، إطلاق مسابقة «سوق السفر العربي درابر - علاء الدين للشركات الناشئة»، والتي ستقام على مسرح «ترافيل تيك» العالمي، خلال معرض سوق السفر العربي والتي ستتاح الفرصة من خلالها أمام أكثر من 15 شركة ناشئة من قطاع السياحة والضيافة من حول العالم للحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى فرصة للظهور في برنامج «تيم درابر» التلفزيوني الشهير Meet the Drapers.

وتشمل أبرز فعاليات نسخة 2022، من المعرض «قمم الوجهات» التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسة للسياحة، وانعقاد منتدى «أرايفال دبي» الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل المقبل من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة. وستشارك في فعاليات معرض سوق السفر العربي حضورياً من جديد «رابطة سفر الأعمال العالمية»، المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم، حيث ستقدم الرابطة أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.

أسبوع السفر العربي

يشكل معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام في الفترة الممتدة من التاسع إلى الـ19 من مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل. وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمعرض سوق السفر العربي 2022 دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كشريك وجهة، ومجموعة إعمار للضيافة شريكاً فندقياً رسمياً، وطيران الإمارات شريك طيران رسمي.

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