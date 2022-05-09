«سوق السفر العربي» يشهد غداً إعلان الفائزين بأكبر جوائز الإعلام السياحي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تشهد دبي غداً الثلاثاء، إعلان الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2022، وهي أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي، والفنادق، والوجهات السياحية بالمنطقة العربية، إضافة الى تكريم وسائل الاعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.

وأعلن المركز العربي للإعلام السياحي، المنظم للجوائز، عن إقامة حفل ضخم للإعلان عن الفائزين بالجوائز ضمن فعاليات سوق السفر العربي المنعقد في دبي حالياً.

فئات الجوائز

وتتضمن الجوائز فئات: «أفضل كاتب سياحي»، و«أفضل مدير للعلاقات العامة بالهيئات السياحية»، و«أفضل صحيفة عربية تخصص صفحة أو ملحقاً سياحياً»، و«أفضل موقع إلكتروني سياحي عربي».

كما تشمل الجوائز فئات: «شخصية العام السياحية»، و«سفير السياحة العربية»، و«الشخصية الحكومية العربية الداعمة للسياحة»، فضلاً عن «أفضل الوجهات السياحية العربية»، «وأفضل فنادق العرب ملائمة للأسرة العربية»، و«المدينة العربية الأكثر نمواً»، و«شركة الطيران الداعمة للسياحة العربية»، و«المعلم الأبرز على مستوى العالم العربي».



إقبال كبير

وقالت رئيسة لجنة التحكيم، الدكتورة لمياء محمود، إن جوائز الإعلام السياحي العربي شهدت العام الجاري إقبالاً كبيراً من المرشحين، حيث تلقى المركز مئات الترشيحات للفوز بالجوائز في 28 فئة.

وأضافت: «انطلقت الجوائز في عام 2008 وتصل حالياً إلى دورتها الـ 14، وتأتي ضمن رسالة المركز العربي للإعلام السياحي لتكريم الأشخاص والهيئات السياحية والإعلامية ضمن المنظومة الإعلامية السياحية المتكاملة التي تسعى إلى التميز والتنافس والإبداع، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لتحفيز المبدعين العرب في الإعلام السياحي العربي».

واكدت حرص المركز على إبراز الجهود المبذولة في القطاع السياحي العربي وفق معايير علمية، مع تحفيز الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي، وإبراز دورهم المهم في الترويج للسياحة العربية البينية.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس أمناء المركز والمستشار الاقتصادي في منظمة السياحة العالمية عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، الدكتور سعيد البطوطي، إن اختيار الفائزين يتم بناء على ما حققوه من إنجازات تسهم بقدر كبير في تنشيط السياحة العربية، خصوصاً في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها القطاع، في ظل تأثيرات جائحة «كوفيدـ19».



الترشح والتصويت

في السياق نفسه، قال رئيس المجلس التنفيذي للمركز، عبد الرحمن بسيوني، إن الترشح والتصويت على المرشحين، تم عبر الموقع الإلكتروني للمركز العربي للإعلام السياحي، مبيناً أن الجوائز تتيح لكل مؤسسة إعلامية الترشح لإحدى الجوائز، كما يحق لكل صحفي عربي يعمل في صحيفة أو مجلة عربية مطبوعة أو الكترونية، تصدر أو توزع في بلد عربي أو أكثر الترشح للجوائز، على أن تكون أعماله منشورة خلال عام 2021.

يشار إلى أن حفلات تكريم الفائزين خلال الدورات الماضية أقيمت في مدن: دبي، شرم الشيخ، الغردقة، مسقط، الدوحة، صلالة، والقاهرة.







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