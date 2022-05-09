إذا كنت مسافراً بين 9 مايو و22 يونيو.. تحقق من أي مطار في دبي ستغادر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن بدء عمليات التطوير في المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي «DXB» والتي تستمر في الفترة بين التاسع من مايو الجاري وحتى 22 يونيو المقبل.



وأفادت «مطارات دبي» بأنه ونظراً للأعمال المقررة ضمن مشروع التجديد الشامل الذي يشهده المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، سيتمكن مطار دبي الدولي من استقبال المسافرين عبر مدرج واحد، وخفض عدد الرحلات، وتوجيه أكثر من 1000 رحلة أسبوعياً إلى مطار «دبي وورلد سنترال – DWC» خلال هذه الفترة، مع تشغيل معظم هذه الرحلات بواسطة شركات طيران: «فلاي دبي»، «سبايس جت»، و«إنديجو».



وأكدت مؤسسة مطارات دبي بأنها تواصل جهودها ومساعيها الدؤوبة بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وسلطات المراقبة، والشركاء التجاريين والخدميين، لتقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين خلال هذه الفترة، داعية إلى التحقق من مطار المغادرة ومبنى الركاب قبل السفر، من خلال التواصل مع شركة الطيران الخاصة بالرحلة أو زيارة الموقع الالكتروني www.dubaiairports.ae، والاستفادة من خدمة الحافلات المجانية بين جميع مباني الركاب في مطاري «دبي الدولي» و«دبي ورلد سنترال»، والتنقل عبر استخدام سيارات «أوبر – Uber»، والتمتع بالأسعار المميزة باستخدام كود الخصم «DWC2022» من خلال التطبيق، فضلاً عن استخدام الأماكن المجانية لصف السيارات والمخصصة للمسافرين عبر «دبي ورلد سنترال».

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