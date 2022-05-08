"Skill up Embark" يدعم ازدهار ونمو أعمال الشركات عبر الإنترنت في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الاقتصاد، برنامج "Skill up Embark" بالشراكة مع "غوغل" تحت مظلة مبادرة "موطن ريادة الأعمال" التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2021، الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، عبر إقامة سلسلة من الشراكات تعد الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والمؤسسات والشركات العالمية المرموقة المعنية بريادة الأعمال.

وقال مدير إدارة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور حسن الصايغ، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى قطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد الرهانات الحقيقية التي تعول عليها في بناء اقتصاد وطني مبتكر ومستدام قائم على التنافسية والتنوع، ويتوافق مع مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ويعزز من مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أفضل الاقتصادات على مستوى العالم".



وأضاف: "يأتي هذا البرنامج استكمالاً لجهود الدولة ووزارة الاقتصاد الرامية إلى تعظيم دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ونستهدف من خلال شراكتنا مع شركة (غوغل) العالمية، تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير فرص التعلم والتطور لرواد الأعمال من خلال اطلاعهم على أحدث الأدوات التقنية التي ستدعم نمو وانتشار أعمالهم عبر الإنترنت، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية لريادة الأعمال المبتكرة التي ترتكز على الحلول التكنولوجية الحديثة".

ويقدم برنامج "SkillUp Embark" تدريباً مجانياً مكثفاً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدعم من "غوغل" ويهدف إلى تأهيلهم لاكتساب معرفة أعمق بأدوات التسويق الرقمي عبر منصات (غوغل، فيس بوك، إنستغرام)، إضافة إلى كيفية إنشاء استراتيجية تسويق رقمي، والتوجيه الشخصي على أداء الأعمال، بما يعزز من نمو أنشطتهم التجارية عبر الإنترنت ويضمن وصول منتجاتهم إلى أكبر عدد من المستهلكين في أسواق متنوعة بمختلف دول العالم، ويحقق المزيد من الازدهار لأعمالهم، ويأتي ضمن مبادرة "موطن ريادة الأعمال"، والتي تشمل ثلاث منصات أساسية هي: "أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال، وبرنامج أسِّس في الإمارات ومنصة دعم الشركات السريعة النمو.



وأشار الصايغ، إلى أن الدورة الأولى من البرنامج، والتي عقدت في فبراير الماضي، شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتلقيها 335 طلباً للمشاركة، وشملت 16 جلسة عبر الإنترنت، بواقع جلستين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، واختتمت بتعيين قائد لمتابعة مدى تقدم المشاركين وتطبيقهم للتقنيات التي تعلموها خلال الدورة، لافتاً إلى أنه نظراً للنجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى من برنامج ( SkillUp Embark)، أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع "غوغل"، الدورة الثانية من البرنامج في 15 مارس 2022، حيث تلقت أكثر من 616 طلباً، وهو الأمر الذي دفعهم إلى فتح باب التسجيل لمجموعة ثانية للاستفادة من المحتوى الثري الذي تقدمه.

وأشاد المشاركون في البرنامج، بجودة المعلومات المقدمة وأهميتها في دعم نمو مشاريعهم عبر الإنترنت، كذلك التنظيم الجيد من قبل القائمين عليها، حيث قالت مؤسسة شركة "The Digital) Buzz)"، تسنيم رانغونوالا، إن "المراحل التعليمية للدورة مخططة بشكل جيد، حيث يتم تدريس الأساسيات خطوة بخطوة وتتم مشاركة الموارد والأدوات المختلفة التي يسهل فهمها وتنفيذها"، مضيفة أن التوجيه الشخصي لأداء الأعمال بمثابة ميزة إضافية في البرنامج، وداعية رواد الأعمال إلى الالتحاق بالبرنامج".

فيما أكد مؤسس شركة "Shopinista.store"، فارس طيار، أنه وجد ضالته من خلال برنامج (SkillUp Embark) الذي أتاح له فهماً كاملاً لمسارات التسويق الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي ومعرفة شاملة لأدواته، وتطبيق استراتيجياته بشكل فعال على مشروعه لتحقيق مزيد من النمو والانتشار في أسواق مختلفة.

ودعت وزارة الاقتصاد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من البرنامج من خلال التقديم عبر موقعها الإلكتروني: https://skillupembark.ae على أن يكون لدى المتقدمين من أصحاب الشركات منتجات مادية، وأن يكون لديها موقع للتجارة الإلكترونية، وميزانية للاستثمار في الترويج والتسويق الرقمي.

وتستهدف دولة الإمارات من خلال مبادرة "موطن ريادة الأعمال" إعداد جيل من الشباب المتشبع بالفكر الريادي، من خلال تأهيلهم عبر برامج تدريب تفاعلية مدعومة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية. ويقدر حجم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو 98.5% من إجمالي الشركات في الدولة، وتبلغ نسبة مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 52 %، فيما تبلغ نسبة مساهمته في التوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة نحو 57%. كما تستهدف الدولة أن تكون موطناً لـ 20 شركة مليارية خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع قيمة استثمارات رأس المال المخاطر في الدولة من ملياري درهم إلى 100 مليار درهم بحلول 2031.

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