«فلاي دبي»: 19 ألف رحلة و2.35 مليون مسافر في الربع الأول 2022

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي»، عن تسجيلها أداء قوياً خلال الربع الأول من العام 2022، في وقت تتوقع فيه صيفاً استثنائياً خلال العام الجاري، مع استمرار الطلب مدفوعاً برفع القيود على السفر الدولي.

وأكدت الناقلة بأنها عززت نمو شبكة وجهاتها المتنامية مع إضافة المزيد من الرحلات على الوجهات الحالية، بفضل توالي تسلمها للطائرات الجديدة منذ مطلع العام الجاري.



الربع الأول

ووفقاً للنتائج، فقد شغلت «فلاي دبي» خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 19 ألف رحلة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 مارس 2022.

ونقلت الشركة 2.35 مليون مسافر بنمو بلغت نسبته 114% عن العام الماضي. كما شهدت «فلاي دبي» زيادة في الطلب على رحلات الربط عبر مطار دبي الدولي بنسبة 43% من الركاب المواصلين رحلاتهم عبر شبكة الناقلة، مقارنة مع 28% للفترة نفسها من العام الماضي.

بدوره، واصل الطلب على درجة «الأعمال» وتيرة النمو عبر شبكة الناقلة، وبلغت نسب النمو من أوروبا 51% مقارنة مع 39% خلال العام 2021.



طائرات جديدة

ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها استلمت أربع طائرات جديدة منذ بداية العام الجاري، وزادت أسطولها من طائرات «بوينغ 737» إلى 63 طائرة تخدم شبكة الناقلة.

وكشفت أنها ستستلم 18 طائرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تم إصدار تفويضات تمويل لها.

وأكدت «فلاي دبي» أنه ولدعم مسار النمو، فإنها تقوم حالياً بحملة توظيف تستقطب مختلف الكوادر المؤهلة إلى قوتها العاملة، سواء لعمليات الرحلات إلى طواقم الطائرات، وغيرها من الوظائف المختلفة في مختلف العمليات والدوائر.



القدرة على التكيف

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة فلاي دبي»، غيث الغيث، إن دبي أثبتت دوماً قدرتها على التغلب والتكيف مع مختلف التحديات، خصوصاً المتعلقة بجائحة فيروس كورونا «كوفيدـ19»، وهي مستمرة في نموها.

وأضاف: «واصلنا في (فلاي دبي) وتيرة النمو العام الجاري، بعد النتائج القوية التي حقفناها في العام الماضي، والتي أعقبت عامين مليئين بالتحديات، إذ رأينا نمواً في أعداد المسافرين الذين نقلناهم خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من الضعف، مقارنة بالعامين الماضيين، مع استضافة معرض (إكسبو 2020 دبي)، كما واصلنا ربط الأسواق غير المخدومة بدبي، وأضفنا المزيد من الرحلات على الوجهات الحالية للشبكة».



نموذج قوي

تابع الغيث: «نموذج أعمالنا القوي المدعوم بحملة التوظيف المستمرة لتعزيز الكوادر العاملة لدينا، بالتوازي مع عمليات تسلم الطائرات الجديدة العام الجاري، سيعزز قدرتنا لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب، حيث يستعد المزيد من الناس للسفر مرة أخرى خلال الصيف».



100 وجهة

وسعت «فلاي دبي» شبكتها لتصل إلى أكثر من 100 وجهة في 50 دولة في إفريقيا وآسيا الوسطى، والقوقاز، ووسط وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة «كوفيدـ19».

واستأنفت الناقلة رحلاتها إلى مدينة ينبع السعودية في فبراير الماضي، وأضافت وجهتي «العُلا» و«إسطنبول صبيحة كوكجن» إلى شبكتها المتنامية في مارس 2022، كما أعلنت عن بدء الرحلات إلى عدد من الوجهات الجديدة بما في ذلك بيزا في إيطاليا، وإزمير في تركيا، اعتباراً من الصيف المقبل.

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