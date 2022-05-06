1500 شركة عارضة من 112 دولة في معرض «سوق السفر العربي 2022»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سيعود خبراء ومحترفو ومتخصصو قطاع سياحة من جميع أنحاء العالم إلى دبي، الأسبوع المقبل، عندما يعود معرض سوق السفر العربي، إلى مركز دبي التجاري العالمي، يوم الإثنين 9 مايو.

وسيستقبل الحدث أكثر من 20 ألف زائر، وأكثر من 1500 شركة عارضة خلال المعرض الذي يستمر لأربعة أيام، ويختتم فعالياته يوم الخميس 12 مايو.

ويشهد المعرض مشاركة 112 دولة في أرض المعرض، بدءاً من اليابان إلى جامايكا وجنوب إفريقيا إلى إيطاليا، كما ستتاح الفرصة لمتخصصي الصناعة للاجتماع ومناقشة أحدث الاتجاهات من مجموعة متنوّعة من السفر، بما في ذلك التكنولوجيا والنقل والاستدامة والفعاليات والأعمال.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «سيؤكد سوق السفر العربي 2022 على أهمية صناعة السفر، حيث نواصل مواجهة تحديات جائحة (كوفيد-19)، مع تحديد كيفية دفع عجلة هذه الصناعة إلى الأمام».

وأضافت كورتيس: «لقد انتعشت صناعة السياحة بشكل جيد للغاية، ونتيجة لذلك فقد شهدنا ارتفاعاً واضحاً في المشاركة، مع زيادة مساحة الأرضية بنسبة تزيد على 85% مقارنة بنسخة العام السابق وتجاوز مساحة العارضين في الشرق الأوسط مستويات نسخة 2019، كما أن لدينا الآن فرصة مثالية للاستماع من المتخصصين في هذا المجال، حول أحدث الاتجاهات التي تساعد الصناعة على التعافي والانتعاش والازدهار في العديد من الحالات».

وسيكشف معرض سوق السفر العربي 2022 تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام «مستقبل السفر والسياحة الدولي»، النقاب عن تقنية جديدة ستلغي الحاجة إلى بطاقات العمل، وتسمح للعارضين والزوار بمشاركة التفاصيل والكتيبات والمواد التسويقية عبر الماسحات الضوئية المبتكرة والبطاقات.

وما يزيد التركيز على التكنولوجيا في حدث هذا العام هو فعالية «ترافيل تيك»، التي تم تجديدها وتغيير علامتها التجارية، والتي كانت تسمى سابقاً «ترافيل فورورد»، حيث سيتم انعقاد مجموعة من الجلسات المثيرة، بما في ذلك «رؤية نيوم» واستراتيجيتها لخلق تجارب لا تُنسى من قبل كل من المدير العام للسياحة في «نيوم»، أندرو ماكيفوي، وفي مكان آخر على جدول الأعمال ستنظر الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه، زينة داغر، في مستقبل مناطق الجذب للزوار واتجاهات المسافرين، وما التالي في التوزيع وتقنيات الجذب وتجربة الضيف.

كما ستشهد نسخة هذا العام من الحدث إطلاق مسابقة «سوق السفر العربي درابر - علاء الدين» للشركات الناشئة، والتي ستقام على مسرح «ترافيل تيك» خلال المعرض، والتي ستتاح الفرصة من خلالها أمام أكثر من 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء قطاع السياحة والضيافة، للحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى فرصة للظهور في برنامج «تيم درابر» التلفزيوني الشهير Meet the Drapers.

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