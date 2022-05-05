خبير مصرفي: رفع الفائدة على الودائع في الإمارات يصب في مصلحة المودعين

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: "ينتظر أن تشهد الفائدة على الودائع في الإمارات ارتفاعا بدورها بعد زيادة (المركزي) لسعر الفائدة، وذلك بذات النسبة، حيث تخطت النسبة حاليا 1.5 % إلى 1.75% وهذا يعني زيادة العائد للمودعين، وفي المقابل ارتفاع كلفة الأموال بالنسبة للبنوك ما ينعكس على زيادة سعر التمويل".

وبين أن "ردود فعل الأسواق العالمية جاءت متفاوتة، حيث ارتفعت بعض أسواق الأسهم فيما هبطت سوق السندات، لكن في المجمل كان هناك استعداد لعملية الرفع، وإن كان بنسبة أقل مما تم".

وأشار يوسف إلى أن المستهلك النهائي عادة ما يتحمل زيادة أسعار التمويل لكن ستكون العروض والتخفيضات التي تقدمها البنوك لزيادة نشاطها التشغيلي ملاذ الأفراد".

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