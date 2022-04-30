عملات "العيدية" نفذت من بعض صرافات البنوك

المصدر: أمل المنشاوي - أبو ظبي

شهدت العملات الجديدة التي طبعها المصرف المركزي من فئة 5 و10 دراهم إقبالا كبيرا على اقتنائها من قبل المتعاملين وذلك تحضيرا لتوزيعها كـ"عيدية" مبهجة للصغار والكبار.

وقال المصرف المركزي في بيان أصدره صباح اليوم السبت إنه وزع كميات من العملة الجديدة على عدد من البنوك التي قامت بتهيئة بعض أجهزة الصراف الآلي التابعة لها بما يسمح بسحب هذه الفئات الصغيرة اذ أنه من المتعارف عليه أن أقل مبلغ للسحب هو 100 درهم.

وأفادت معلومات جمعتها "الإمارات اليوم" أن هذه العملات نفذت من أجهزة الصراف الآلي لأكثر من بنك من تلك البنوك فيما توفر بنوك أخرى العملات الجديدة بمبالغ محددة لا تتجاوز نصف المبلغ المسحوب وبفئات تتنوع ما بين 50 و10 و5 دراهم.

وقالت مصادر مصرفية: "نظرا لإغلاق فروع البنوك لا تتوافر العملات الجديدة إلا من خلال أجهزة الصراف الآلي لعدد محدود من البنوك لكن بعد عطلة عيد الفطر سيعاود المصرف المركزي ضخ كميات إضافية من هذه العملات وكذلك زيادة عدد البنوك وأجهزة الصراف التي توفرها."

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